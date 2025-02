"Es la película más triste de la historia". La olvidada obra maestra que Orson Welles aseguraba que incluso haría llorar a una piedra

Muchos suelen ver el cine como una mera forma de escapar de la realidad, por lo que simplemente quieren ver películas divertidas que les hagan olvidarse de sus problemas. Sin embargo, el séptimo arte es mucho más que eso y hay infinidad de títulos que te remueven por dentro. Hoy toca recordar uno de ellos algo olvidado en la actualidad pero que cuenta con fans de tanto calibre como el mismísimo Orson Welles: 'Dejad paso al mañana'.

Una maravilla

Estrenada en 1937, 'Dejad paso al mañana' cuenta la vida de una pareja de ancianos cuya vida está a punto de cambiar de forma irremediable: están arruinados y el banco les va a quitar la casa, por lo que no les queda otra que pedir ayuda a sus cinco hijos. El problema es que ninguno quiere acoger a los dos, por los que no les queda otra que separarse, pero manteniendo en todo momento la esperanza de reencontrarse.

He de confesar que no había visto 'Dejad paso al mañana' hasta hace bien poco, pero ahora no me queda otra que rendirme ante una obra maestra que comienza haciendo gala de una sencillez increíble y que quizá te hace dudar de que lo que estás viendo es una obra maestra indiscutible. Tranquilos, que su grandeza es más evidente según pasan los minutos y alcanza un nivel magistral con un final de los que te agitan por dentro.

No quiero entrar en detalles para que podáis descubrirla por vosotros mismos. Y si después de este artículo os apetece hacerlo, ya os aviso de que la tenéis disponible en streaming a través de Filmin. Tampoco tenéis que confiar en mí, pues entre sus seguidores además de Welles también se encuentran cineastas de la talla de John Ford, Frank Capra y Jean Renoir, siendo además una película que jugó un papel clave para la creación de 'Cuentos de Tokio', el aclamado largometraje de Yasujirō Ozu.

Eso sí, ahora nos interesa centrarnos en el caso de Welles, ya que el director de 'Ciudadano Kane' fue especialmente efusivo en sus alabanzas hacia esta película dirigida por Leo McCarey. Tal y como recordaba Peter Bogdanovich en una entrevista concedida a Criterion, esto es lo que le contestó Welles cuando le preguntó si la había visto:

Dios mío, es la película más triste de la historia. Haría llorar a una piedra.

Por desgracia, 'Dejad paso al mañana' no fue reconocida en su momento como se merecía. De hecho, McCarey estrenó dos películas ese año y acabó ganando el Óscar por su trabajo en la estupenda 'La pícara puritana' y cuando recogió el premio dijo que "gracias, pero me lo habéis dado por la película equivocada". Y es que pese a firmar otros títulos inolvidables como 'Sopa de ganso' o 'Tú y yo', él siempre afirmó que la cinta que nos ocupa era la mejor de su carrera.

