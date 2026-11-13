'El cuerpo' se ha convertido en mi nuevo vicio. La serie de Netflix juega con el terror y el deseo, y recupera el espíritu de los thrillers adolescentes de los 2000

Recordar la adolescencia que vivieron los jóvenes a principios de los 2000 es volver a una época en la que había móviles como piedras, los primeros chats online, vaqueros de tiro bajo, grupos de amigas y la necesidad universal y desesperada de encajar. 'El cuerpo' ('The Body'), la nueva serie de Netflix creada por Quinn Shephard, recupera toda esa estética para convertirla en una historia bastante más retorcida de lo que parece.

Ambientada en un instituto católico, la ficción sigue a un grupo de chicas que forman parte del equipo de baile más popular del centro. Su mundo de rivalidades, amistades intensas y deseos que no siempre se atreven a reconocer empieza a desmoronarse durante una fiesta de Halloween que termina con una de ellas en coma. A partir de ahí, la culpa, los secretos y una extraña sucesión de visiones convierten el instituto y a toda la comunidad en un escenario de histeria colectiva.

'Jennifer's Body', 'Chicas malas' y terror religioso

La historia arranca en el Halloween del año 2004, en el instituto católico St. Barth's. El grupo de baile femenino más popular del centro, necesitan encontrar una sustituta para una de sus integrantes, que se ha lesionado justo antes de una competición regional. Sus dos capitanas, Anya (Kristina Bogic) y Elsie (Sara Boustany), son también mejores amigas y mantienen una relación estrecha y complicada. Pero la llegada de dos nuevas alumnas, Grace (Sofia Wylie) y Lisbeth (Geena Meszaros), altera el equilibrio del grupo.

La noche de Halloween, las chicas organizan una fiesta de iniciación en un convento abandonado conocido como la Casa del Diablo. Allí, entre alcohol, drogas y disfraces, llevan a cabo un ritual en el que invocan a Satanás y piden que Grace sea sacrificada a cambio de conseguir clasificarse para las regionales.

Todo forma parte de una broma macabra, pero la situación termina de una manera inesperada: a la mañana siguiente, Grace aparece inconsciente en su cama y acaba en coma. Anya y Lisbeth son las únicas que conocen realmente lo ocurrido, así que el secreto se convierte en el punto de partida de una cadena de chantajes, mentiras y sospechas.

A medida que la situación de Grace se vuelve más misteriosa, las integrantes del grupo empiezan a experimentar visiones de su compañera y a sufrir episodios que parecen auténticas posesiones. La culpa por lo ocurrido y la educación religiosa que han recibido alimentan una especie de histeria colectiva que pronto se extiende por toda la comunidad. Y mientras el padre Franklin (Nnamdi Asomugha) intenta averiguar qué está sucediendo, también surgen preguntas sobre la naturaleza de esos fenómenos.

Sin embargo, creo que lo más interesante de 'El cuerpo' no está tanto en resolver el misterio sobrenatural como en explorar las relaciones de poder que se establecen entre las adolescentes. La serie juega con la amistad, los celos, el deseo y la necesidad de aceptación, mostrando lo rápido que pueden cambiar las alianzas durante esa etapa de la vida.

Anya intenta conservar su posición dentro del grupo, Elsie quiere que su relación con ella sea algo más que una amistad y Lisbeth encuentra en la vulnerabilidad de sus compañeras una oportunidad para acercarse a ellas. Además, la ficción también aborda la identidad queer y los sentimientos que algunas de las protagonistas no se atreven a reconocer, en un entorno religioso que convierte el deseo y la diferencia en motivos de vergüenza.

Por otro lado, uno de los grandes aciertos de Quinn Shephard es utilizar la estética de los años 2000 para construir un universo reconocible, pero también para hablar de cuestiones que siguen siendo actuales. Los móviles Nokia, los mensajes instantáneos, los chándales de terciopelo y las canciones de Chingy, Ciara y Kelly Clarkson acompañan una historia que bebe de películas como 'Jennifer's Body' y 'Chicas malas'.

También hay ecos de 'Carrie' y 'Saint Maud' en la construcción de Lisbeth, una recién llegada con un pasado ligado a una comunidad religiosa extremista que aprende a utilizar las debilidades de las demás para conseguir lo que quiere. Aunque su ritmo se resiente por la extensión de ocho episodios 'El cuerpo' tiene una personalidad muy propia y envolvente al mezclar el terror religioso con el drama adolescente.

La tenéis en Netflix.

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