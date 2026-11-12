La rocambolesca censura a 'Dragon Ball Daima' en Francia. Uno de los personajes más polémicos de Akira Toriyama desaparece por completo del anime

Dos años después de su emisión en streaming, 'Dragon Ball Daima' ha llegado a las televisiones europeas. En España se ha podido ir viendo a través de Clan TV, con el esperado doblaje en castellano, además de que también ha ido estrenándose en otros países como Alemania, Italia y Francia.

En este último, sin embargo, la emisión de 'Dragon Ball Daima' ha venido con una censura un poco curiosa: han eliminado por completo a Mr. Popo.

Si no existe, no hay polémica

'Dragon Ball' tiene 40 años de historia a sus espaldas, y el mundo ha cambiado mucho y muy rápido. Así que es normal que algunos chistes o diseños que en su momento eran aceptables y estaban normalizados, quizás no sienten tan bien en todas partes del mundo.

Aunque Akira Toriyama no tuviera una intención hiriente ni ofensiva, y más sabiendo lo bien que habla de él todo el mundo, Mr. Popo ha sido sido siempre un personaje bastante polémico por lo que recuerda su diseño a las caricaturas de personajes negros. De hecho, en algunos países incluso se cambió su color de negro a morado para evitar las asociaciones con un blackface accidental, pero en Francia han ido un paso más allá con la emisión de 'Dragon Ball Daima' en televisión.

Directamente se ha eliminado a Mr. Popo de la historia. El personaje aparecía en muy pocas escenas, pero se ha eliminado este metraje y no hay rastro de él en el anime. Lo más confuso es que, como Mr. Popo participa en varios diálogos, se le puede oír pero no se le puede ver en ningún momento, con lo que ahora los recortes quedan rarísimos y con una edición un tanto confusa.

Lo curioso es que, precisamente en 'Dragon Ball Daima', queda aún más claro que Mr. Popo no es un humano ni un hombre negro. Es un demonio, con cuernos y orejas picudas, aunque no se puede negar su diseño orientalista que sigue levantando muchas espinas.

La razón para esta censura es que se considera que Mr. Popo sigue reforzando estos estereotipos racistas contra las personas negras, replicando las caricaturas de piel negra y labios rojos. Francia no ha sido el único país en censurar a Mr. Popo, ya que en Alemania también se ha censurado su aparición en 'Dragon Ball Daima' para evitar cualquier polémica. En lugar de afrontarla o contextualizar, directamente se ha eliminado al personaje y se trata de esquivar la bala

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