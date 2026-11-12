Nerea, estudiante de 18 años, se convierte en una de las aspirantes más jóvenes de 'Pasapalabra': "Hay cantera"

Ayer, más de dos millones de espectadores volvieron a convertir a 'Pasapalabra' en la emisión de entretenimiento más vista de la televisión española. El concurso de Antena 3 lleva varias temporadas dominando con autoridad su franja y consolidándose como uno de los formatos más sólidos de la pequeña pantalla. Parte de su éxito reside en su capacidad para llegar a públicos de todas las edades y perfiles, y resistir así al empuje que tiene plataformas como Twitch o TikTok entre los más jóvenes.

Os cuento todo esto porque el programa presentado por Roberto Leal recibió ayer a la que probablemente sea una de las aspirantes de más corta edad que han pasado por Pasapalabra recientemente. Nerea, una estudiante de Bellas Artes y Música de apenas 18 años, se enfrentó al reto de la Silla Azul con la ilusión propia de quien cumple un sueño. Su aventura fue breve, eso sí, pero demostró que el veterano concurso tiene un hueco entre las nuevas generaciones, creando incluso nuevos participantes.

"Siempre veía este programa con mi abuela cuando era pequeña, así que decidí presentarme"

"Bienvenida oficialmente a este momento tan bonito para ti. También para nosotros. Que gente tan joven se apunte a nuestro casting es una alegría. Hay cantera", le comentó Roberto Leal tras escuchar a la concursante explicar que llevaba años siguiendo el programa: "Siempre veía este programa con mi abuela cuando era pequeña, así que decidí presentarme para vivir la experiencia en primera persona". De hecho, también salió a relucir que Nerea se había inscrito con 17 años, por lo que el equipo de Pasapalabra tuvo que esperar a que fuera mayor de edad para invitarla a venir.

Sirva este tema también como una pequeña reivindicación de los concursos televisivos. En una época en la que La Séptima ha nacido con una vocación plenamente centrada en la actualidad y en la que cadenas como Cuatro han ido llenando buena parte de su parrilla con programas de análisis y debate político, formatos como Pasapalabra, Rueda la letra o El cazador -antes de su cancelación- siguen demostrando el valor de una televisión capaz de combinar en una hora entretenimiento, cultura y divulgación.

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