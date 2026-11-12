Tim Robbins, sobre Clint Eastwood: "Es una persona muy humilde y leal. Tiene empleados que llevan trabajando con él 50 años"

Que Clint Eastwood siga con nosotros a los 96 años es algo que todos deberíamos celebrar. Es cierto que parece que ya se ha retirado de forma definitiva, pero antes estuvo trabajando durante décadas, dejándonos por el camino multitud de películas sencillamente inolvidables. Una de ellas es 'Mystic River', donde trabajó por primera y última vez con Tim Robbins.

"Soy más conservador de lo que crees'"

Es bien sabido que Robbins es una de las figuras más progresistas de Hollywood, mientras que Eastwood nunca ha ocultado su ideología conservadora, por lo que perfectamente podrían haber chocado durante el rodaje de 'Mystic River'. Obviamente, a Robbins le preguntaron al respecto, confesando primero lo siguiente en The Irish Times:

Probablemente soy más conservador de lo que crees. Quiero preservar ciertos valores que están en la constitución. Lo que tenemos ahora es un grupo de radicales neoconservadores en Washington que quieren eludir la constitución.

Una vez aclarado esto, todo lo que tiene Robbins hacia Eastwood son buenas palabras: "Te hace sentir cómodo enseguida. Es una persona muy humilde y leal. Tiene empleados que llevan trabajando con él 50 años. Él mismo lleva sus maletas y te hace sentir parte del proceso al instante".

El protagonista de 'Cadena perpetua' destaca que fue muy fácil separar a la leyenda de la persona en el caso de Eastwood, ya que es algo que "sucede de inmediato" gracias al trato tan cercano que ofrece a todos los implicados en sus proyectos.

Tim Robbins en 'Mystic River'

Además, Robbins también destaca en Happy Sad Confused que con Eastwood "empezábamos a las 9 y terminábamos a las 2" y que su metodología de trabajo es algo que debería fomentarse en Hollywood: "Se trata de disciplina. Sabíamos que Clint solo nos iba a dar una toma. Normalmente tenía tres preparativos por escena, una toma cada uno, así que teníamos tres oportunidades. Llegábamos preparados y disciplinados. Después de salir a las 2, revisábamos el cronograma del día siguiente y ensayábamos en el hotel para estar listos. Todos los grandes actores de esa película se comprometieron por completo".

El resultado fue una película excelente, con el añadido de que Robbins fue premiado además con el Óscar al mejor actor de reparto por su trabajo en ella.

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