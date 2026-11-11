Es, sencillamente, una de las mejores películas del año. Todo lo que no sea que John Malkovich gane el Óscar por la extraordinaria 'Wild Horse Nine' será indignante

Hay una serie de nombres que todo el mundo menciona a la hora de hablar de los mejores directores actuales, pero a menudo se deja de lado a Martin McDonagh de forma totalmente incomprensible. Incluyendo su magnífico debut con 'Escondidos en Brujas', lleva ya cinco películas y todas ellas son, como mínimo, muy buenas.

El último ejemplo de su innegable talento lo tenemos con 'Wild Horse Nine', un extraordinario cruce entre thriller político y comedia negra que usa los prolegómenos al golpe de estado de 1973 que sufrió Chile para contarnos la historia de dos agentes de la CIA que son enviados a la Isla de Pascua con una misión de lo más particular.

Puro McDonagh

'Wild Horse Nine' es una película en la que los diálogos ocupan una posición totalmente dominante, algo que inicialmente puede chocar e incluso llevar a que algunos espectadores no entiendan muy bien qué diantres es lo que quiere transmitirnos McDonagh con un película donde, como es habitual, también firma el guion. Sin embargo, eso acaba siendo una base fundamental para entender la amistad que une a los personajes interpretados por John Malkovich y Sam Rockwell.

En esa relación está todo el corazón de la película, utilizando para ello una serie de ingredientes muy característicos del cine de McDonagh, donde el humor siempre está presente, pero con un matiz rozando lo trágico que ayuda a dar una dimensión mayor a lo que nos cuenta. Todo ello salpicado por esas raíces católicas de McDonagh, quien no es practicante, pero sí quedó marcado por muchas doctrinas de esa religión durante sus años de educación.

De hecho, hay hasta reflexiones bastante agudas sobre quién podría acabar entrando en el cielo, pero siempre enclavado en lo que no deja de ser un viaje de despedida, por lo que el personaje Malkovich muestra siempre una actitud más activa, propia de alguien que ya sabe que no tiene nada que perder, mientras que el de Rockwell tiene que ir siempre reaccionando a las actitudes de su amigo y mentor.

Eso lleva también a que su componente de thriller político sea algo siempre secundario, por lo que nadie espera una elaborada reflexión sobre cómo Estados Unidos desestabilizó la democracia en Chile y propició el inicio de la dictadura de Pinochet. Todo ello queda supeditado a esa relación principal marcada por un poso de amargura que nunca alcanza los límites dramáticos de la magistral 'Almas en pena de Inisherin', pero que sí permite que haya más de una escena que golpea al espectador de lleno.

Al final, McDonagh busca crear una especie de mundo aparte en ese periplo que tienen ambos personajes en la Isla de Pascua, ya que todo está encaminado a que dos amigos cierren una etapa. Por el camino habrá multitud de comentarios excéntricos -genial la reflexión sobre el queso que hace el personaje de Malkovich-, pero siempre marcados por ese halo de tristeza que va creciendo lentamente hasta dar pie a un final inmejorable.

Por suerte, McDonagh ha demostrado ser un maestro a la hora de lidiar con un tono tan propenso a que surja un desequilibrio que se cargue el resultado final. Para ello se sacrifica el suspense casi por completo -lo más parecido a ello son todas las apariciones de una muy efectiva Parker Posey-, porque lo que realmente importa nunca es eso.

Y es que queda claro que solamente hay un destino desde que se ponen todas las cartas en cima de la mesa. Algunas dirán entonces que resulta previsible, pero es que hay películas que se sobreponen a eso y logran algo muy complicado: pasar de lo previsible a lo inevitable, consiguiendo así que el efecto que genera en el espectador sea muy diferente.

Obviamente, el estupendo trabajo de todo su reparto resulta también fundamental para ello, aunque resulta muy difícil resistirse a destacar a Malkovich por encima del resto. Es increíble lo bien que mide la necesidad de que su personaje resulta imprevisible pero siempre consecuente con su forma de ser, reflejando además mejor que nadie ese estado de ánimo que busca transmitir la película.

De hecho, cualquier cosa que no sea que Malkovich se lleve su primer Óscar por 'Wild Horse One' me parecerá indignante. Ya no es tanto que siga sin tener uno y que encima hayan pasado más de 30 años de su última nominación -por su magnífico villano en 'En la línea de fuego'-, como que aquí con tal intensidad que no recuerdo ninguna otra interpretación de los últimos años que me haya gustado tanto.

En Espinof | Las mejores películas de Netflix en 2026

En Espinof | Las mejores películas en Amazon Prime Video de 2026