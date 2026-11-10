Prime Video presenta el emocionante tráiler del final de 'Maxton Hall': James lucha para salvar el futuro de Ruby en el adelanto de la temporada 3

El amor entre Ruby y James volverá a ponerse a prueba, pero esta vez hay mucho más en juego que sus sentimientos. Amazon Prime Video ha presentado el emocionante tráiler de la tercera y última temporada de 'Maxton Hall: Un mundo entre nosotros' ('Maxton Hall - Die Welt zwischen uns'), que llevará a sus protagonistas a enfrentarse a una situación capaz de cambiar sus vidas para siempre.

La nueva entrega, que se estrenará en la plataforma el próximo 9 de diciembre, arranca con Ruby (Harriet Herbig-Matten) en una posición especialmente delicada. Una imagen manipulada que la muestra en una situación comprometida con un profesor termina provocando su expulsión del prestigioso internado. Y las consecuencias no se quedan ahí: su sueño de estudiar en Oxford también parece desvanecerse.

El propio Lexington (Thomas Douglas), director en funciones de Maxton Hall, se encarga de dejarle claro que su futuro académico está en peligro: "Oxford, puedes olvidarte de ello". Un golpe especialmente duro para Ruby, que ve cómo todo aquello por lo que ha trabajado amenaza con venirse abajo.

Sin embargo, James (Damian Hardung) no piensa quedarse de brazos cruzados. El joven está decidido a ayudarla a recuperar su lugar y descubrir qué hay realmente detrás de lo sucedido. "No me rendiré hasta que vuelvas a Maxton Hall", le promete en uno de los momentos más destacados del avance.

La búsqueda de la verdad será el eje de la temporada final, aunque el tráiler deja entrever que acercarse a ella podría tener un precio muy alto. Ruby y James tendrán que luchar por demostrar su inocencia mientras se enfrentan a nuevas amenazas que podrían poner en peligro su relación.

Un gran éxito alemán en Prime Video

La temporada 3 adapta 'Save Us', el tercer y último libro de la trilogía superventas escrita por Mona Kasten. La ficción alemana, producida por UFA Fiction (Fremantle), cuenta de nuevo con Harriet Herbig-Matten y Damian Hardung al frente del reparto, acompañados por Sonja Weißer, Eidin Jalali, Ben Felipe, Fedja van Huêt y Runa Greiner, entre otros.

Martin Schreier vuelve a ponerse detrás de las cámaras, mientras que Ceylan Yildirim ejerce como guionista principal junto a Sandra Stöckmann. El desenlace llega después de dos temporadas que han convertido a la serie en uno de los grandes éxitos internacionales de Prime Video. Su segunda entrega alcanzó el número uno en 42 mercados, entre ellos Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Francia, España, Italia, Australia y Canadá.

La despedida estará compuesta por seis episodios. Los dos primeros se estrenarán el 9 de diciembre, mientras que el capítulo final llegará el 23 de diciembre. Así, los seguidores tendrán que esperar apenas dos semanas para conocer cómo termina la historia de Ruby y James.

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