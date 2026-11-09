"Siempre me he arrepentido". Hace 30 años, Bruce Willis rechazó esta obra maestra ganadora de 9 premios Óscar

Bruce Willis fue durante muchos uno de los actores más cotizados de Hollywood. Eso le permitía básicamente hacer las películas que le apetecieran, pero hace 30 años rechazó lo que acabaría siendo una auténtica obra maestra premiada con 9 Óscar, algo de lo que siempre se ha arrepentido.

El propio actor así lo reconoce, destacando que hay dos películas que siempre se arrepintió de haber dejado pasar de largo: "Rechacé 'Ghost' porque pensé: "¿Un romance con un muerto?". Y mi agente de entonces me convenció de no trabajar con Anthony Minghella". En su lugar hizo 'El último hombre', un reivindicable western de Walter Hill que se pegó un tremendo batacazo en taquilla.

"Era un genio"

Escena de 'El paciente inglés'

Escrita y dirigida por Anthony Minghella, 'El paciente inglés' es la adaptación de la novela homónima de Michael Ondaatje que cuenta la historia situada al final de la II Guerra Mundial de una enfermera que cuida a un paciente moribundo que ha sufrido graves quemaduras, pero que saca fuerzas de donde otros no tendrían para contarla la fascinante historia de su vida.

"Eso no es para ti. Es una película artística que no va a llegar a ningún lado", le aconsejó su agente. Obviamente, se equivocó, pues 'El paciente inglés' fue además un rotundo éxito comercial, logrando una recaudación mundial de más de 232 millones de dólares frente a un coste estimado de apenas 27 millones.

Lógico entonces que el propio Willis reconociera que "siempre me he arrepentido de esa decisión, porque Minghella era un genio", dándose la triste circunstancia de que tampoco pudieron colaborar juntos en el futuro, algo motivado en parte porque el cineasta falleció prematuramente en 2008 cuando apenas contaba con 54 años.

Willem Dafoe en 'El paciente inglés'

Por si tenéis curiosidad, el papel que le habían ofrecido a Willis no era el protagonista finalmente interpretado por Ralph Fiennes. Para él habría sido el rol de David "Moose" Caravaggio que acabó en manos de Willem Dafoe.

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