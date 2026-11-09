Karra Elejalde, actor, defiende que el precio de las entradas varíe según cada película: "Tú no pagas lo mismo por ver a Estopa que por los Rolling Stone"

Ir al cine es una experiencia cara para no pocos espectadores, sobre todo en una era en la que, esperando apenas unas semanas, puedes disfrutar de esa misma película en una pantalla con su tamaño en casa gracias al servicio de streaming de turno. No es algo que digamos nosotros: de vez en cuando salen estudios que alertan sobre este problema. Y ahí tenemos a actores como Karra Elejalde, que recientemente ha estrenado 'Colisión' en Netflix, señalando esta situación y proponiendo una controvertida solución.

Lo hizo hace pocos días en una entrevista en 'El Hormiguero', que se ha viralizado justo por este asunto. Os dejamos sus declaraciones: "Vas a un bar de pinchos y el de tortilla cuesta dos euros, el de caviar dos euros y el de langosta otros dos. No es normal. Entonces, ¿por qué no fijar los precios en proporción a lo que cuesta cada uno? Si una película española ha costado tres millones de euros, que la entrada valga tres euros y si es una Terminator 27 que ha costado 10.000 millones de dólares, que cueste 72 euros. Tú no pagas lo mismo por ver a Estopa que por ver a los Rolling Stones o a U2".

¿Hacer menos accesible el cine de Hollywood?

¿En qué ayudaría esto a la industria nacional? Lo explica a continuación: "¿Tú sabes lo que cuesta ir al cine? Una familia con papá, mamá y dos niños se gasta un dineral: las Coca-Colas, las palomitas y, al salir, toca cenar una hamburguesa, un perrito caliente o lo que sea. Te dejas 150 gordos tranquilamente. Entonces llegas y te dicen: 'Veníamos a ver a Brad Pitt, son 67 euros'. Y piensas: 'Bueno, pues habrá que ver una española'". Es decir, su idea es hacer más difícil el acceso a las grandes producciones de Hollywood.

Parte de su razonamiento deriva del éxito de iniciativas como la Fiesta del Cine, que suelen dejar grandes recaudaciones para todo tipo de películas. Pero, como ya os podéis imaginar, su propuesta no ha encontrado mucho respaldo en las redes sociales. ¿Y en Espinof? No dudes en dejar tu comentario aquí abajo ofreciendo tu opinión.

Mientras tanto, cabe recordar que 'Colisión' está disponible en Netflix desde hace unas semanas, narrando una historia sobre un atraco a un banco en el Madrid de 2013 que acaba transformándose en un tenso juego de engaños y supervivencia en el que se nos invita al espectador a conocer cómo la historia va cambiando por un accidente.

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