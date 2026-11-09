Antonio de la Torre, tras trabajar con Los Javis en 'La bola negra': "Ojalá me vuelvan a llamar. Son muy buenos dirigiendo actores"

Está camino de cumplirse 50 días desde el estreno de 'La bola negra' en España y aquí seguimos, hablando de sus récords en taquilla y de su capacidad para convertirse en un auténtico fenómeno de masas. Pocas producciones recientes han logrado mantenerse durante tanto tiempo en el centro de la conversación, y buena parte de ese éxito tiene que ver con el trabajo de Javier Calvo y Javier Ambrossi al frente del reparto, algo que ha querido destacar Antonio de la Torre, uno de los actores del extenso elenco del film.

"Te puedo decir que son dos directores de actores increíbles. No es solo que me trataran muy bien, que puede pasar en cualquier buen rodaje, sino que te hacían sentir partícipe del proyecto", comienza explicado el dos veces ganador de un Goya en La Script. "La manera en que me dirigían, la libertad que me daban... Fue una gozada. Ojalá me vuelvan a llamar. Esto lo decimos todos, claro, pero entiendo perfectamente que hayan logrado esa magia porque son grandísimos directores de actores. Eso es lo que yo te puedo decir de mi negociado, de mi parcela", agregaba el malagueño.

Por qué ha triunfado entre los jóvenes 'La bola negra'

Hace unos días, durante su asistencia a 'La revuelta', Pedro Almodóvar, productor de 'La bola negra', se rendía a Los Javis por su capacidad para conectar con el público joven, algo de lo que han querido preguntarle también a Antonio de la Torre. ¿Cómo lo han logrado? "Por el universo que tienen ellos. Mira que yo tengo cosas pendientes porque soy un analfabeto en muchas cosas y aún hay trabajos suyos que no he visto. Pero soy consciente de su trayectoria, pero creo que tienen una manera de rodar y una forma de contar la realidad, que al final es lo que hace el arte: transformarla y narrarla o expresarla de otra manera, que es muy de ahora. Creo que manejan un lenguaje completamente contemporáneo, si es que cada época tiene el suyo en el audiovisual, y al mismo tiempo se percibe una sensibilidad y un amor enormes por lo que hacen".

Interesante reflexión. 'La bola negra', insistimos, sigue triunfando en cines al sumar cerca de un millón de euros el pasado fin de semana, lo que hace un total de 38,5 millones desde su estreno hace 45 días. La película está funcionando bastante bien en Estados Unidos pese a estar disponible en muy pocas salas, lo que augura un aterrizaje en Netflix, este 2 de diciembre a nivel internacional, bastante exitoso. En España la película en streaming podrá verse este mismo día en exclusiva por Movistar Plus.

Vía | La Script

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