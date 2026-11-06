Caótica diversión para toda la familia. 'El gato con sombrero' tiene las ideas claras y entretiene, pero no consigue ser especial

El Dr. Seuss es una figura fundamental entre los niños de Estados Unidos, pero en el resto del mundo es mucho menos conocido. Es cierto que su personaje del Grinch sí ha cogido mucha fama durante los últimos tiempos -algo motivado en parte porque la película en imagen real liderada por Jim Carrey se haya convertido en un clásico navideño moderno-, pero su popularidad en el resto del mundo sigue estando a años luz de la que 35 años después de su muerte aún tiene en su país origen.

Ahora eso vuelve a ponerse a prueba con 'El gato con sombrero', versión animada de un personaje que ya tuvo en 2003 una de carne y hueso encabezada por Mike Myers que fue un fracaso a todos los niveles. De hecho, 'El gato' fue especialmente mal lejos de Estados Unidos, algo que ya veremos si sucede o no con esta caótico y entretenido largometraje escrito y dirigido por Alessandro Carloni y Erica Rivinoja.

Luces y sombras de 'El gato con sombrero'

Lo primero que me gustaría señalar sobre 'El gato con sombrero' es que el estilo visual elegido no me resulta especialmente atractivo -da un poco la sensación de querer actualizar el original literario, pero sin querer tampoco ir muy allá-. Ya no es tanto que no entre demasiado bien por los ojos, es que incluso hay algo en los propios diseños que parece estar gritando ser una propuesta algo genérica, algo bastante raro cuando no formas parte de una saga ya asentada que pueda permitirse hacer algo así.

Dicho esto, 'El gato con sombrero' sí que tiene personalidad a la hora de decidir que la caótica personalidad de su protagonista se va a reflejar de lleno en el ritmo que imponen Carloni y Rivinoja. Eso sí, es un caos bien controlado para que la misión aparentemente imposible que recibe su protagonista no se les escape de las manos a las primeras de cambio.

Inicialmente sí que la película parece transmitir la idea de ser una especie de variante de la monumental 'Monstruos, S.A.', pero pronto se convierte en otro tipo de aventura, donde se busca un frenesí repleto de estímulos para los más pequeños de la casa. Ahí la clave siempre ha sido que al menos haya un hilo conductor razonablemente sólido para que el resto de espectadores puedan entrar en ella, y creo que es algo que se consigue en el caso de 'El gato con sombrero'.

Es cierto que hay algunas señales que apuntan más a querer ser el inicio de una gran franquicia que centrarse en su entidad individual -es muy descarado el intento de convertir a las Cosas en una especie de nuevos Minions, incluyendo hasta una broma al respecto-, pero es que realmente no deja de ser una aventura puntual en un universo mucho mayor. Que sí, el futuro del protagonista está en juego, pero tampoco existe nunca la sensación real de que 'El gato con sombrero' pueda romper el corazón del espectador.

Por supuesto que hay algún que otro momento con vocación más dramática, pero lo que interesa a Carloni y Rivinoja es hacer una película lo más accesible posible y con bromas o situaciones cómicas presentes de forma constante a lo largo de sus poco más de 90 minutos. ¿Hay alguna realmente memorable? No, pero sí que logran crear ese clima de diversión necesario para que uno se deje llevar y se lo pase bien durante las diferentes etapas del viaje que nos propone.

El destino ya nos lo sabemos de antemano, pero eso pasa a un segundo plano si disfrutas durante el trayecto. Es cierto que en el enfoque parece haber cierta vocación por hacer el mayor ruido posible y por dar prioridad a lo estruendoso por encima de todo lo demás, pero lo hace sin caer en esa temida saturación que podría habérselo cargado todo. Y además tampoco da muestras de desgana, algo que sí ha sucedido en alguna secuela reciente de grandes éxitos animados.

Su principal pecado es llegar en una época en la que el cine de animación cada vez resulta más diverso y estimulante, algo que incluso se nota ahora mismo con títulos en cartelera netamente superiores como 'La isla olvidada', 'Wildwood' o 'La oveja Shaun: Misión calabaza'. Ahí sí que la nueva producción de Warner sale perdiendo claramente, pero sigue siendo una opción bastante estimable para ver en familia y que nadie sienta que está perdiendo el tiempo.

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