'La isla olvidada' es una de las mejores películas del año. Una divertidísima aventura que celebra la amistad, a los bichos raros y la importancia de creer en los sueños

Parece que casi, casi de tapadillo, pero este 25 de septiembre se estrena en cines 'La isla olvidada', la nueva apuesta animada de DreamWorks tras 'Policán' y 'Los tipos malos 2'. Este año el estudio se lo está tomando con un poco más de calma después de una racha ajetreada, pero lo cierto es que les ha sentado de miedo porque 'La isla olvidada' ('Forgotten Island') es una fantasía cargada de color y corazón que apunta a convertirse en una de las mejores películas que veremos este 2026.

Una promesa y una última aventura

'La isla olvidada' es una comedia de fantasía que viene de la mano de Joel Crawford y Januel Mercado, co-directores de 'El gato con botas 2'. Tenemos a dos amigas de toda la vida, Jo y Raissa, dos chavalas que son amigas desde niñas y que sueñan con encontrar la isla fantástica de Nakali, un lugar mítico que visitó la abuela de Jo y de la que llevan oyendo hablar toda la vida.

Ahora Raissa se prepara para ir a la universidad, y durante su última noche juntas se abre un portal a este mítico sitio. Cuando despiertan a la mañana siguiente parece que les ha pasado de todo, aunque no tienen ningún recuerdo de la noche... Así que empiezan a trazar sus pasos para entender qué ha ocurrido en las últimas horas y descubrir cómo volver a casa. Una maravillosa suerte de 'Colega, ¿dónde está mi coche' y 'Resacón en las Vegas' con dos adolescentes perdidas en una isla mitológica.

La verdad es que DreamWorks ya viene apuntando maneras desde hace años para marcar su propio ritmo y estilo visual. Una de las grandes virtudes del estudio es que no se han quedado apoltronados en una única fórmula, y no tienen ningún miedo a probar cosas diferentes.

'La isla olvidada' sigue la estela de 'Robot Salvaje' y 'El gato con botas: El último deseo', apostando por un CGI que imita la animación tradicional, con grandes pinceladas llenas de textura y paletas de color vibrante. Es una película con una identidad propia y tremendamente personal, que se apoya en la mitología filipina pero que también sabe tirar de todo tipo de influencias, desde anime hasta videojuegos y la propia naturaleza asiática.

DreamWorks ha elevado el nivel de su animación, con una mezcla de estilos rocambolesca pero que funciona de maravilla. Y, aprovechando al máximo esta noche loquísima de Jo y Raissa, nos permite además con diferentes acabados dependiendo de quién nos cuenta su lado de la historia, lo que además estira todavía más el humor de la película.

'La isla olvidada' es divertidísima, y me ha tenido llorando de la risa y pasándomelo pipa desde el primer momento. Es una maravillosa celebración de la amistad (especialmente entre mujeres, porque me ha sido imposible no acordarme de las amigas a las que quiero con locura), pero también de lo que significa ser un bicho raro.

Con dos protagonistas increíbles que rompen los moldes de los personajes femeninos en las películas de animación, y que te enamoran desde el primer momento y te arrastran facilísimo a su aventura. El resto del reparto de personajes secundarios solo suma, y eso que a veces puede parecer que se nos va un poco de las manos, pero 'La isla olvidada' consigue encontrar un equilibro entre todos sin perder el foco en Jo, Raissa y las cuentas pendientes que tienen por resolver.

Ahora bien, no todo son jijís y jajás, porque aunque 'La isla olvidada' es una locura frenética con todo tipo de gags que aterrizan a la perfección, también es una joya cargada de amor...Y de puñaladas directas al corazón. Porque te va preparando en todo momento para soltarte la bomba sentimental en el mejor momento posible y dejarte llorando a moco tendido. Un maravilloso cóctel de emociones que sabe equilibrar perfectamente todo lo que te quiere contar.

Por ahora 'La isla olvidada' ya se arrancado con una puntuación perfecta, superando a los grandes estrenos animados del año. Espero que corra el boca a boca y se llenen las salas de cine, porque 'La isla olvidada' es una de esas películas que merece la pena ver en pantalla grande, y de las que sales llorando y sonriendo a la vez.

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