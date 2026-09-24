102 años, un Óscar y dos estrellas en el Paseo de la Fama de Hollywood. Es la leyenda del cine más longeva del mundo y aún hoy mantiene su reputación

Nadie vive para siempre, pero hay algunas personas que sí logran superar la mítica barrera de los 100 años. Eso también sucede en el mundo del cine, donde incluso algunas de las mayores leyendas de todos los tiempos lo han conseguido. Un buen ejemplo de ello lo tenemos con Eve Marie Saint, ya que la actriz ganadora de un Óscar por su inolvidable trabajo en 'La ley del silencio' ('On the Waterfront') cuenta ya con 102 años de edad, lo que la convierte en la leyenda más longeva del cine.

Nacida en Estados Unidos el 4 de julio de 1924, Eve Marie Saint comenzó su carrera como actriz en la televisión norteamericana a finales de los años 40 del siglo pasado, simultaneando durante un tiempo su trabajo en la pequeña pantalla, donde brilló tanto que la pusieron el apodo de 'la Helen Hayes de la televisión", con el teatro.

Una estrella del cine y la televisión

Su salto al cine no se produjo hasta 1954. Eso sí, fue en 'La ley del silencio', convirtiéndose así en una de las pocas personas que ganó un Óscar a la mejor actriz de reparto por su debut en la gran pantalla. Obviamente, el éxito de la película de Elia Kazan impulsó su carrera, siendo especialmente recordada su participación en 'Con la muerte en los talones' ('North by Northwest'), una de las mejores y más populares películas de Alfred Hitchcock.

Poco después del estreno de 'Con la muerte en los talones', Saint recibió al mismo tiempo dos estrellas en el Paseo de la Fama de Hollywood. Una de ellas por sus contribuciones al mundo del cine y otra por su aclamado trabajo en televisión.

Posteriormente se dejó ver en otras películas populares como 'Éxodo', 'Grand Prix' o 'La noche de los gigantes', recibiendo además algunas de las mejores críticas de toda su carrera en 1970 por su trabajo en 'Loving'. Eso sí, sus apariciones en el cine pasaron a ser muy escasas desde entonces, hasta el punto de que solamente estrenó otros dos largometrajes en pantalla grande hasta la llegada de 'Soñé con África' ya en el año 2000.

Eso sí, Saint trabajó mucho en televisión durante esas décadas, logrando un Emmy a la mejor actriz secundario en una miniserie por su trabajo en 'Crimen de élite'. Anteriormente había sido nominada en otras 4 ocasiones, pero siempre había acabado derrotada.

Ya en el siglo XXI volvió a participar en varias películas, siendo especialmente recordada su interpretación como Martha Kent en 'Superman Returns'. Ya en 2014 decidió retirarse tras el estreno de 'Cuento de invierno', viviendo tranquila desde entonces en la ciudad de Los Ángeles.

En Espinof | Ni Woody Allen con 90, ni Clint Eastwood con 94. El director más viejo de la historia estrenó su última película con 106 años

En Espinof | Las mejores películas de Netflix en 2026