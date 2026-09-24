42 años después del estreno de la primera película, 'Gremlins 3' presenta su nuevo adelanto, aunque habrá que esperar para el regreso del adorable Gizmo

Tendremos que esperar bastante más de lo previsto para ver de nuevo a Gizmo en la gran pantalla, pero ya se puede celebrar su regreso. Warner Bros. ya ha presentado el primer avance de 'Gremlins 3', la esperadísima tercera entrega de la saga que recuperará a uno de los Mogwai más queridos de la historia del cine más de tres décadas después de su última aventura.

El adelanto dura apenas unos segundos, pero son suficientes para volver a escuchar los adorables sonidos de Gizmo y comprobar que sigue siendo tan adorable como siempre. La mala noticia llega justo después: el estudio ha aprovechado este primer vistazo para anunciar que la película retrasa su estreno casi un año, así que el regreso de los Gremlins se hará de rogar.

Gizmo se hace esperar

El primer avance comienza con una mochila en medio de una atmósfera oscura y cubierta de niebla. La cámara se acerca poco a poco mientras se escuchan los inconfundibles sonidos de un Mogwai en su interior. La mochila se abre ligeramente y, finalmente, Gizmo asoma la cabeza. Es un vistazo brevísimo, pero suficiente para confirmar que la criatura conserva intacto su aspecto más adorable, con sus grandes ojos, su sonrisa y esa expresión que hizo imposible no encariñarse con él.

El regreso de Gizmo supone además la vuelta de una franquicia que llevaba más de 35 años alejada de los cines. La última película, 'Gremlins 2', llegó en 1990, seis años después de la cinta original. Aunque la segunda entrega no consiguió repetir el éxito de la primera, la saga se ha mantenido como uno de esos clásicos de culto capaces de reunir a varias generaciones de espectadores gracias a su mezcla de comedia, terror, criaturas animatrónicas y espíritu navideño.

Durante todo este tiempo, el universo sí ha continuado creciendo, especialmente con series de animación como 'Gremlins: Los secretos de los Mogwai'. Sin embargo, los fans llevaban años esperando algo mucho más concreto: volver a ver a Gizmo y a los Gremlins en una película de acción real y con sus criaturas animatrónicas. Warner Bros. confirmó finalmente 'Gremlins 3' el año pasado y, en aquel momento, fijó su estreno para el 19 de noviembre de 2027.

Ahora ese calendario ha cambiado. Los últimos segundos del nuevo avance revelan que la película llegará a los cines el 6 de octubre de 2028, casi once meses después de la fecha anunciada inicialmente. Es una pequeña decepción para quienes llevaban décadas esperando el regreso de la saga, especialmente porque todavía queda bastante tiempo hasta poder disfrutar de la película completa, pero al menos el adelanto demuestra que Gizmo ya está preparado para volver a meterse en problemas.

Y, dentro de la mala noticia, hay un pequeño consuelo: la nueva fecha sitúa el estreno de 'Gremlins 3' justo en plena temporada de Halloween. Así que, si Warner Bros. mantiene este calendario, dentro de dos años podremos reencontrarnos con Gizmo y sus caóticos compañeros en una época del año especialmente apropiada para recuperar una de las mezclas de terror, humor y criaturas más queridas del cine de los 80.

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