Este brillante thriller de espías, recomendado por el 100% de la crítica, vuelve a las plataformas de streaming con mucha acción y suspense

'Slow Horses' ha vuelto a Apple TV+ y lo ha hecho demostrando que todavía tiene cuerda para rato. La sexta temporada del thriller de espionaje británico ya ha estrenado sus primeros episodios, que llegan cargados de nuevos misterios, conspiraciones y problemas para el peculiar grupo de agentes del MI5.

De hecho, el regreso no ha tardado en hacerse notar y la serie ha vuelto a colarse entre los 10 títulos más vistos de la plataforma, manteniendo además una notable puntuación de 8,4/10 en IMDb. Pero el entusiasmo no se limita al público. Los críticos también han recibido con los brazos abiertos esta nueva entrega, que vuelve a cosechar excelentes reseñas y demuestra que la ficción protagonizada por Gary Oldman sigue siendo una de las grandes apuestas del género.

Vencer y convence

La nueva temporada ha conseguido un 98% de recomendaciones entre los críticos en Rotten Tomatoes, una cifra que confirma la buena acogida de esta nueva tanda de episodios. Las reseñas destacan especialmente su capacidad para mantener la tensión y combinar acción, humor y personajes que ya conocemos sin perder el pulso de la historia. Una de ellas la define así:

"Es una adaptación inteligente que da como resultado una historia concisa y bien elaborada, entrelazada con una acción impresionante".

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Otro de los aspectos más destacados por la crítica es el apartado visual y la construcción de las secuencias de acción, aunque algunos análisis apuntan que la serie no parece especialmente interesada en reinventarse a estas alturas. Eso, sin embargo, no parece haberle pasado factura:

"La serie presume de una cinematografía impresionante, secuencias de acción bien coreografiadas y una tensión hábilmente construida. Quizás no esté particularmente interesada en reinventarse o evolucionar, pero es entretenimiento de gran calidad en su máxima expresión".

También hay elogios para el reparto y para la capacidad de la serie de seguir sacando partido a sus personajes, incluso después de seis temporadas. La ficción vuelve a apoyarse en ese peculiar grupo de agentes para construir una historia que, según otra de las críticas, sigue funcionando como un mecanismo de espionaje perfectamente afinado:

"La serie compensa cualquier sensación de excesiva familiaridad con un elenco repleto de personajes entrañables y escenas de acción espectaculares. Sigue siendo una máquina de espías perfectamente engrasada y sumamente entretenida".

La sexta temporada adapta en esta ocasión las novelas Joe Country y Slough House, sexta y séptima entregas de la saga literaria de Mick Herron. En ellas, la historia vuelve a poner contra las cuerdas a los llamados Slow Horses, el grupo de agentes de inteligencia británicos relegados a una unidad especial del MI5, aunque esta vez tendrán que ir un paso más allá: Diana Taverner los involucrará en un peligroso juego que les obligará a huir para mantenerse con vida.

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