Michael B. Jordan, 39 años, sobre 'Dragon Ball' y sus influencias: "Podría dejarlo todo y dedicarme al anime el resto de mi vida"

No es ningún secreto que Michael B. Jordan es un grandísimo fan del anime. Cuando dirigió 'Creed 3' no se cortó un pelo y citó 'Dragon Ball' como una de sus mayores inspiraciones como director. Especialmente para crear la tensión en los combates y tratar de captar esa esencia única, pero no es la única vez que el actor ha tirado de influencias de anime.

Tengo las cosas claras

Tras ganar el Oscar y el premio SAG por su actuación doble en 'Los pecadores', Jordan es imparable, pero parece que ha decidido tomarse una pausa para centrarse en proyectos que le apasionen de verdad, y tiene varios en el horizonte. Y, a pesar de que aún no ha desvelado demasiado sobre ellos, una cosa está clara: seguirán inspirados por el anime.

"Podría dejarlo todo y dedicarme a hacer anime el resto de mi vida", dijo en una entrevista reciente con Vogue. Y el periodista Kelefa Sanneh, quien le entrevistaba, no tenía muy claro si Jordan estaba de broma o no.

Al fin y al cabo, 'Dragon Ball', 'Naruto' y 'Hajime no Ippo' fueron claves para determinar el impacto visual de 'Creed 3', sobre todo en el climax del combate final. Los ritmos los espacios e incluso el manejo de cámara y la intensidad entre los personajes estaban tremendamente inspirados en un anime de acción y peleas:

"Y también están los lazos, las relaciones y todo ese trasfondo. Eso se parece mucho a la hermandad y al vínculo que construimos, así como a la relación del protagonista con su propia familia", dijo el actor en 2023. "Quise concentrarme en esos momentos clave, y definitivamente están ahí, presentes en varias de las peleas. De hecho, directo del universo de Dragon Ball Z, hay un golpe... en la pelea final entre Damian y yo, un puñetazo con todo el estilo de Dragon Ball Z".

Habrá que ver qué proyectos de anime tiene Michael B. Jordan en mente. Aunque teniendo en cuenta que en Hollywood cada vez están más fascinados con los remakes de anime, no debería extrañarnos si Jordan termina en alguno de ellos, ya sea como actor o director, o incluso produciendo su propia serie animada.

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