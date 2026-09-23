Estrenos (23 de septiembre). 43 series, películas y documentales en Netflix, Prime Video, HBO Max, Disney+, Movistar Plus, Filmin, SkyShowtime y Apple TV

Ya ha llegado el otoño y si no lo notáis es porque no estáis con la fiebre estúpida que estoy pillándome por yoquésé. Pero no estamos aquí para hablar de mi salud sino de la de las plataformas, que cada semana nos traen decenas de estrenos. En esta ocasión, contamos 43 series, películas y documentales que llegan desde hoy a Netflix, Prime Video, HBO Max, Filmin, Movistar Plus, SkyShowtime, Apple TV y Disney+. Veamos.

Brothers

Creada por Lee Eisenberg | Reparto: Woody Harrelson y Matthew McConaughey

Reunión de Harrelson y McConaughey que coprotagonizan un proyecto por primera vez desde 'True Detective'. En esta ocasión, encarnan a dos versiones ficticias de sí mismos que son grandes amigos con un secreto familiar que pondrá a prueba su relación.

Estreno el miércoles en Apple TV (8 episodios, semanal)

El problema final

Dirigida por Félix Viscarret | Reparto: José Coronado, Maribel Verdú, Martiño Rivas, etc.

Basada en la novela de Arturo Pérez Reverte, esta miniserie de misterio nos lleva a un islote cerca de Mallorca en el que aparece una turista muerta. Aquí un actor, conocido por haber interpretado en la pantalla a Sherlock Holmes, se verá en la tesitura de intentar resolver el caso.

Estreno el viernes en Netflix (5 episodios)

Todos los estrenos

Netflix

Al otro barrio (miércoles)

El billete dorado de Willy Wonka (miércoles)

Delirio mortal (jueves)

Fantasmas (sábado)

Habeas corpus (viernes)

Legado de sangre T2 (viernes)

Mis muertos tristes (jueves)

Un mundo diferente (jueves)

El problema final (viernes)

Shaque. No confíes a nadie (jueves)

Steel Ball Run. Jojo’s Bizarre Adventure [N] (viernes)

Unabomber (viernes)

Veneno (viernes)

Prime Video

La hipótesis del amor (miércoles)

Sin Señal (sábado)

HBO Max

4 Blocks Zero (viernes)

Backrooms (viernes)

El buen Espíritu: Detrás de la puerta del Opus Dei (viernes)

El contable (jueves)

Letras robadas (jueves)

Paolo (viernes)

¿Quién es Shelley Beattie? (miércoles)

Disney+

Movistar Plus

Las catadoras de Hitler (jueves)

En tierra de muertos (domingo)

Hold The Fort (miércoles)

La OTAN y la guerra (miércoles)

El mago del Kremlin (viernes)

Filmin

A la cara

Astrid Lindgren, diarios de guerra

Backrooms

La bestia en la jungla

El Club Gourmet

En el filo de la duda

Milk Teeth

Paradise is Burning

La secta

El universo entre nosotros

Viet and Nam

Otras

Brothers (miércoles en Apple TV)

Possession (viernes en SkyShowtime)

Todo lo mejor en Espinof

Si por un casual no os convencen los estrenos de esta semana... venga que tenemos nuestros infalibles rankings con las mejores series y las mejores películas de este 2026. ¿Que lo queréis por plataformas? pues aquí están nuestras series y películas favoritas de Netflix y las series más destacadas de HBO Max, Prime Video y Disney+ en este año. Además, podéis votar vuestras favoritas tanto en cine como en series.

Por cierto, si quieres estar enterado de todo, date una vuelta por nuestra Newsletter, Espinofrenia.

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