La nueva 'Resident Evil' está llena de referencias a los videojuegos: todos los zombis, armas y guiños que esconde la película de Zach Cregger

La saga 'Resident Evil' lleva décadas haciendo que los jugadores se lo piensen dos veces antes de abrir una puerta, bajar a un sótano o caminar por un pasillo oscuro. La franquicia de Capcom es una de las más longevas del género de terror en los videojuegos y también se ha convertido en la adaptación cinematográfica de un videojuego más taquillera, o al menos hasta que las películas de 'Super Mario Bros' le arrebataron el puesto.

Todo empezó en 1996, cuando el primer juego presentó a Chris Redfield y Jill Valentine, dos miembros de los S.T.A.R.S. atrapados en una mansión infestada de zombis. Poco después descubrirían que detrás de aquella pesadilla estaba Umbrella, una compañía farmacéutica que experimentaba con armas biológicas y había creado el virus que desencadenó el apocalipsis. Después, 'Resident Evil 2' (1998), amplió el universo con Claire Redfield y Leon S. Kennedy y trasladó el caos a Raccoon City, mientras que las entregas posteriores llevaron sus criaturas y horrores a prácticamente cualquier escenario imaginable, desde casas rurales hasta aldeas repletas de vampiros. Ahora, después de seis películas, Zach Cregger, vuelve a llevar la saga al cine con una historia completamente original e independiente.

Un festival de referencias

Una de las primeras criaturas que cualquier jugador reconocerá en pantalla aparece cuando Bryan se refugia en un granero abandonado después de encontrarse con el primer zombi. Allí, un perro aparentemente normal comienza a perseguirle hasta que su cabeza se abre y vemos unos aterradores tentáculos. Se trata de un perro zombi, uno de los enemigos más clásicos de 'Resident Evil'.

Poco después, Bryan se queda atrapado en el ascensor de un hospital y tiene que enfrentarse a un monstruo que le lanza vómito ácido. Una criatura que nos recuerda un enemigo que utilizaba precisamente esta habilidad como arma en 'Resident Evil 7: Biohazard'. Y después está el monstruo formado por partes de distintos cuerpos, que persigue a Bryan, utiliza sus tentáculos para atraer cuerpos y sigue creciendo.

La película también recupera elementos vinculados al virus T, el experimento fallido de Umbrella que desencadenó buena parte del apocalipsis zombi en los videojuegos. Aunque el virus no se menciona explícitamente, sus consecuencias están por todas partes, con zombis, criaturas mutadas y monstruos con largos tentáculos que recuerdan a algunos de los enemigos que los jugadores deben eliminar en las distintas entregas.

Y el escenario también está muy pensado. Raccoon City es uno de los lugares más importantes de la saga y la sede de la Corporación Umbrella. Al igual que en los videojuegos, la compañía cuenta con un laboratorio en la ciudad desde el que termina extendiéndose el brote. Y, por supuesto, también aparece la propia farmacéutica responsable de experimentar con armas biológicas. En esta ocasión, Paul Walter Hauser y Zach Cherry interpretan a dos científicos bastante torpes que intentan detener el desastre que la compañía ha contribuido a provocar.

Además, Cregger también incorpora algunas de las mecánicas que forman parte de la experiencia de jugar a 'Resident Evil'. Las puertas cerradas son una de las más evidentes: en los videojuegos pueden bloquear el camino hacia una nueva zona, un objeto importante o simplemente impedir que el jugador se aleje de su objetivo, y para abrirlas hay que encontrar una llave, introducir un código o recurrir a la fuerza bruta. Por eso vemos a Bryan encontrarse con varias cerraduras especialmente resistentes.

Y lo mismo ocurre con las armas. Como sucede habitualmente en los juegos, el protagonista empieza prácticamente indefenso y tiene que ir aumentando su arsenal a medida que avanza. En la película consigue hacerse con una pistola, una escopeta y un rifle de asalto, tres armas completamente reconocibles para cualquier jugador de la saga.

Otro elemento que tiene una función muy concreta en los videojuegos es la linterna. En 'Resident Evil' sirve para iluminar zonas oscuras, pero también puede convertirse en un riesgo al revelar tu posición ante determinados enemigos. Bryan utiliza una mientras atraviesa la nieve, una alcantarilla y las calles de Raccoon City. Y, aunque al menos él no tiene que preocuparse por encontrar pilas constantemente, la escena recupera esa sensación de avanzar a oscuras sin saber qué puede aparecer a continuación.

Por no hablar de la eterna búsqueda de munición. Cualquier jugador de 'Resident Evil' conoce la frustración de quedarse sin balas cuando una horda de zombis se acerca, porque los juegos obligan constantemente a registrar cajones, armarios y cajas fuertes en busca de recursos. La película reproduce esa dinámica cuando Bryan consigue una escopeta y empieza a buscar desesperadamente munición por una granja.

Y todavía quedan dos referencias. Por un lado están los acosadores, esos enemigos que no desaparecen fácilmente y que persiguen al jugador. La saga ha convertido esta mecánica en una de sus señas de identidad, con personajes como Nemesis, Mr. X, Lady Dimitrescu y Jack Baker, todos ellos capaces de convertir una zona aparentemente segura en una auténtica pesadilla. Y luego está el punto de vista en primera persona, que la franquicia incorporó en sus entregas posteriores después de haber comenzado con una cámara en tercera persona situada detrás del personaje.

Todo esto mejora la experiencia, logrando que creamos que estamos jugando los juegos.

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