'Las nuevas desventuras de Cliff Booth' va a ser espectacular, y su tráiler demuestra que David Fincher ha acertado en su adaptación de Quentin Tarantino

Llevamos siete años esperando a que Quentin Tarantino se decida por su décima (y última) película. Quizá si no hubiera tenido ese yugo absurdo y autoimpuesto habría dirigido él mismo 'Las nuevas desventuras de Cliff Booth', la secuela de 'Érase una vez en... Hollywood', pero en su lugar le ha pasado el marrón a un David Fincher que, por lo que podemos ver en el tráiler, parece que ha hecho suyo el material de Tarantino con un Brad Pitt tan lleno de carisma como siempre.

Érase una vez en... La cabeza de Tarantino

Eso sí, en lugar de ser una continuación directa de aquella película, han pasado ocho años, y Booth no es el mismo en 1977 (igual que la propia Hollywood) de lo que era en su precuela. Lo que el tráiler nos da, eso sí, es la excusa para que Leonardo DiCaprio no repita su papel: aparentemente, Rick Dalton se puso demasiado gordo como para que Booth siguiera encargándose de sus escenas de acción. Ouch.

Además, podemos ver todas las fijaciones del cine de Tarantino: salas de cine, peleas, asesinatos y persecuciones. Eso sí, va a ser un ejercicio la mar de interesante ver cómo otro maestro del cine trata su mundo: para Tarantino, él mismo y Fincher son los dos mejores directores vivos (lo dijo él mismo en el podcast The Church of Tarantino) así que tendremos que ver si se queda en una nota al pie o una de las secuelas más dignas de la historia.

Habrá que esperar hasta el 25 de noviembre, cuando se estrenará en salas antes de llegar a Netflix el 23 de diciembre. Esta será una de las cuatro películas (junto con 'La bola negra', 'Narnia' y 'Charlie vs la fábrica de chocolate') con las que el streamer empezará a darle una oportunidad seria a la experiencia en salas. ¿Funcionará? Hay muchas incógnitas en el camino de Cliff Booth.

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