Disney+ cambia sus reglas de forma oficial. Publicidad obligatoria para todos los usuarios o adiós a sus cuentas

Disney+ acaba de hacer oficial un movimiento que cada vez nos temíamos más todos, ya que ha modificado sus condiciones de uso de forma unilateral para poder obligar a todos sus usuarios a ver publicidad, sin importar el plan que estés pagando para tener acceso a la plataforma.

Así es el cambio que impone Disney

La propia compañía ha actualizado su política oficial sobre publicidad para incluir el siguiente aviso que cambia para siempre las reglas del juego en el mundo del streaming:

Disney+ también ofrece planes para ver películas y series sin interrupciones publicitarias: Disney+ Estándar y Disney+ Prémium. No obstante, pueden incluir contenido promocional limitado, anuncios o promociones antes o después de la reproducción de contenidos, clips y tráileres de contenidos, productos y servicios de Disney, además de contenido patrocinado o de otras marcas. El contenido en directo o los eventos especiales (reposiciones incluidas) pueden incluir pausas publicitarias o mensajes publicitarios.

Ya da igual que pagues los planes estándar o prémium, pues antes o después de lo que vayas a ver puede que te aparezca publicidad de cualquier tipo. Personalmente podría entender promociones de otros títulos exclusivos de la plataforma, pero es evidente que han dejado la puerta abierta a cualquier cosa.

Por si quedan dudas, Disney+ ofrece después la siguiente respuesta sobre cuándo veremos anuncios en la plataforma: "Si te suscribes a Disney+ Estándar con anuncios, verás anuncios durante las películas y las series. También es posible que veas algunos anuncios antes o durante la reproducción de contenido en nuestros otros planes".

Algunos quizá piensen que lo realmente molesto es que aparezcan a mitad de algo que estemos viendo, pero esto no deja de ser un primer paso para que la publicidad cada vez tenga más peso en la plataforma, pues ahora solamente lo más pequeños de la casa estarían a salvo: "Independientemente del tipo de plan que tengas, no se mostrarán anuncios en los perfiles que tengan el Modo Júnior activado".

Además, las nuevas condiciones del contrato que impone Disney+ también tienen en cuenta a aquellos que quieran usar algún programa bloqueador de publicidad, manejando tres opciones diferentes en ese caso. La primera es suspense o cancelar ya sea la suscripción o la posibilidad de acceder a su cuenta. La segunda es ofrecer al suscriptor la posibilidad de pasarse a otro plan más adecuado al uso que esté dando, pero la realmente demoledora es la última: bloquear por completo la visualización del contenido hasta que aceptes ver el contenido publicitario.

Todo esto apunta a una dirección que el streaming empezó a recorrer hace tiempo: convertirse del todo en la nueva televisión por cable, donde pagabas por tener acceso y además tenías que ver los anuncios que se incluyeran. Así seguro que les sale más rentable a ellos, pero a cambio el usuario pierde por completo lo que suponía una gran revolución con el salto al streaming...

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