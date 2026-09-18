Los actores de 'Linternas', sobre el episodio de los orígenes de John y cómo influyó en él ser una persona negra: "El miedo está arraigado desde nustros ancestros"

Desde el primer episodio, 'Linternas' nos ha dejado claro que John Stewart (Aaron Pierre) no había llegado hasta aquí por casualidad. Su objetivo de convertirse algún día en Linterna Verde lleva años acompañándole, pero el último episodio de la serie ha revelado hasta qué punto toda su vida ha estado condicionada por ese destino.

Mucho antes de ponerse el uniforme o compartir misión con Hal Jordan (Kyle Chandler), John ya estaba siendo preparado por sus padres para demostrar que era digno de portar el anillo. De hecho, el episodio 3 viaja hasta su infancia para mostrar los métodos extremos con los que John Stewart Sr. (J. Alphonse Nicholson) y Bernadette (Jasmine Cephas Jones) intentaron convertir a su hijo en alguien incapaz de tener miedo.

Ojo, que a partir de aquí habrá spoilers de la serie

Toda una vida preparándose

El episodio alterna la entrevista a la que John es sometido por una de las Guardianas (Laura Linney) con los recuerdos de su infancia. La conversación pretende determinar si está preparado para sustituir a Hal Jordan, pero los flashbacks nos ayudan a entender que esta prueba empezó mucho antes de que John pudiera tomar sus propias decisiones. Todo se remonta al momento en que su padre es puesto a prueba por los Guardianes y fracasa al mostrar miedo. Para John Stewart Sr. aquel fracaso se convierte en una herida que condicionará su relación con su hijo: si él no pudo convertirse en Linterna Verde, hará todo lo posible para que John sí lo consiga. El propio J. Alphonse Nicholson lo explica así:

"No quiere decepcionar a su hijo. En esencia, siente que se ha decepcionado a sí mismo, a su comunidad y a su esposa, así que ahora le corresponde a él asegurarse de que su hijo no se sienta así y no caiga en la misma espiral de depresión. Es realmente admirable verlo proteger a su hijo de una manera tan firme, pero es un amor exigente".

De hecho, Bernadette comparte ese objetivo, aunque desde una perspectiva diferente. Los dos padres están convencidos de que John tiene potencial para convertirse en el candidato perfecto y convierten su infancia en un entrenamiento constante. Le enseñan a no tener miedo mediante pruebas extremas: desde dispararle a una manzana colocada sobre su cabeza hasta abandonarlo solo en una zona peligrosa para obligarlo a valerse por sí mismo. Incluso llegan a mentirle sobre los Guardianes, haciéndole creer que siempre están protegiéndolo a través de los pájaros. Jones quería precisamente que detrás de esa dureza pudiera verse el amor que Bernadette siente por su hijo. "Realmente quería mostrar ese lado combativo de ella, y que tomó esa decisión a una edad muy temprana por él, y ese es su destino", dice Jones. "Pase lo que pase, ella se mantendrá firme en su decisión".

Pero la serie no presenta ese entrenamiento únicamente como una historia de superación. También lo utiliza para hablar del miedo y de lo que significa crecer siendo una persona negra en Estados Unidos. Cuando John descubre que sus padres le han mentido y comprende que los Guardianes no estaban protegiéndolo, también descubre que no fue elegido y que tendrá que esforzarse más que los demás para demostrar su valía.

"La importancia de no tener miedo en una sociedad, y también el miedo siendo una persona de color en este país, está arraigado en nuestro legado, desde nuestros ancestros", dice Jones. "Ese también fue un punto importante a tratar. ¿Cómo podemos extraer eso para que él se convierta en Linterna Verde?".

Esa idea también ayuda a explicar por qué el John adulto es como es. Su incorporación a los Marines, su tendencia a aislarse y su dificultad para relacionarse con otras personas forman parte de una vida construida alrededor de la necesidad de demostrar que es suficientemente valiente. "Tiene una gran experiencia vital, más experiencia vital que la que han tenido personas que le doblan o triplican la edad", dice Pierre. Nicholson considera que la cuestión merece ser planteada incluso dentro de una historia de superhéroes:

"A veces hay que plantearse esas preguntas incluso en nuestros mundos de ficción, ¿no? Por qué nos provocan estos sentimientos o por qué existen. Y a veces, simplemente hacer esas preguntas da pie a que la gente hable de ello. Creo que eso es lo que hacen los grandes guionistas".

El momento decisivo llega cuando John acaba aceptando el riesgo que sus padres llevan años enseñándole a asumir y dispara a una manzana colocada sobre la cabeza de su madre. Es la culminación de todo el entrenamiento y, al mismo tiempo, un momento bastante más complejo de lo que podría parecer, porque John demuestra que ha aprendido exactamente lo que sus padres querían enseñarle, aunque para llegar hasta ahí haya tenido que cargar durante años con unas expectativas que nunca eligió.

"Se trata de que él dé un paso al frente y demuestre lo valiente que es, porque eso supone un gran riesgo", dice Nicholson. "Demostró una enorme confianza en sí mismo, y como padre, me enorgullece haberle enseñado a tener esa confianza desde pequeño".

En Espinof | Todo ha cambiado con el último capítulo de 'Linternas'. El gran giro estaba tan bien guardado que ni su protagonista lo vio venir: "Todos lo sabían menos yo"

En Espinof | 'Linternas' es un puntazo por muchas razones, pero creo que acierta especialmente cuando se trata de sus personajes femeninos