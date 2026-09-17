345 millones, Tom Cruise, Russell Crowe, Javier Bardem y Johnny Depp. Este histórico fiasco aniquiló una saga que pretendía competir con el Universo Marvel

El éxito de Marvel puso de moda en la industria del cine el concepto del universo compartido, lo cual llevó a que todos los estudios de Hollywood quisieran tener el suyo propio. Ninguno pudo rivalizar con el que incluye a los superhéroes de la compañía de Disney, pero hay un caso especialmente memorable porque salió tremendamente mal: el Dark Universe (Universo Oscuro) de Universal.

El 22 de mayo de 2017 estaba llamado a ser un día histórico en Universal. Fue entonces cuanto tuvo lugar la presentación mundial de 'La momia' ('The Mummy'), un relanzamiento de la mítica criatura con el protagonismo de Tom Cruise como reclamo principal para enganchar al público.

Fuimos testigos del comienzo de un universo que solo duró una película

Esa fecha fue también cuando la productora anunció de forma oficial a todo el mundo el ambicioso proyecto que tenía entre manos. Con una foto de las grandes estrellas que había fichado y estas palabras: "Sé testigo del comienzo de un Universo Oscuro". Prácticamente ésa fue la última vez que volvió a hablar del mismo.

Russell Crowe, Javier Bardem, Tom Cruise, Johnny Depp y Sofia Boutella

Todo empezó a torcerse el 9 de junio, fecha de estreno en cines de la película, dirigida por Alex Kurtzman. Su estreno fue un fracaso a pesar de todo, y acabó con una taquilla decepcionante, principalmente por su discreto resultado en Estados Unidos. No ayudó demasiado aquel tráiler sin el sonido acabado ni que la mayoría de las críticas fueran bastante negativas, pero es que el público tampoco salió entusiasmado de esta versión liderada por Cruise.

Universal había invertido la friolera de 345 millones de dólares entre costes de producción y gastos de marketing, estimándose unas pérdidas para el estudio de entre 60 y 100 millones de dólares.

La cuestión es que, como mostraba la imagen promocional, Universal ya había anunciado a lo grande la continuidad del Dark Universe más allá de 'La Momia'. La siguiente aventura debía ser una nueva versión de 'La novia de Frankenstein' dirigida por Bill Condon y con Javier Bardem en el papel del legendario monstruo de Frankenstein. Después sería el turno de una actualización de 'El hombre invisible' protagonizada por Johnny Depp.

El plan era estrenar el remake de 'La novia de Frankenstein' en 2019 y querían contar también con Angelina Jolie para acompañar a Bardem al frente del reparto, pero Universal perdió rápidamente el interés en el Dark Universe tras el tropiezo de 'La Momia'. Unos meses después, en noviembre de 2017, Kurtzman y Chris Morgan abandonaron el Dark Universe cuando hasta entonces eran los principales responsables de su desarrollo.

Universal cambió de estrategia

Este fiasco llevó a que Universal se replantease por completo la estrategia con sus monstruos, dejando a un lado la idea de un universo compartido con películas conectadas entre sí para apostar por producciones independientes con presupuestos más modestos. De esta forma, la película de 'El hombre invisible' que debía protagonizar Depp pasó a ser una producción de Blumhouse encabezada por Elisabeth Moss.

La cifra de 143 millones de dólares cosechados en taquilla por esta nueva versión de 'El hombre invisible' liderada por Moss puede sonar poco tras compararlos con los 410 que hizo 'La Momia', pero claro, no costaron lo mismo: la cinta dirigida por Leigh Whannell apenas costó 7 millones de dólares así que fue un triunfo para sus responsables.

Mucho más rentable que la de Cruise, y eso que su recorrido en cines se vio directamente afectado por la pandemia de coronavirus. En todo caso, este remake tampoco generó más secuelas, pero sí que animó a Universal a seguir por este camino y hace poco vimos 'La Momia de Lee Cronin'.

Finalmente, 'La Momia' estrenada en 2017 es la única prueba de ese Dark Universe que estaba llamado a revolucionar Hollywood y que lo único que consiguió fue hacer daño a los ingresos de Universal, además de cuestionar la visión de los responsables que planeaban esa saga. Si os ha picado la curiosidad, tenéis la oportunidad de recuperar la película en streaming a través de Disney+ para comprobar la sucesión de errores que acabó condenándola.

'La momia' de Tom Cruise, un desastre en todos lo sentidos

En primer lugar, el fichaje de Tom Cruise fue un desacierto total por parte de Universal, ya que su personaje estaba claramente pensado para un actor más joven, algo que se deja notar en varios momentos de 'La Momia'. La película acaba convirtiéndose en un espectáculo convencional diseñado para el lucimiento de Cruise, desaprovechando por completo al monstruo y el lado más terrorífico de su historia, para dar pie a una monótona película de acción con personajes que importan bien poco al espectador.

Una cosa es dar un enfoque diferente a la momia, algo que ya había hecho Stephen Sommers en 1999 con una estupenda película protagonizada por Brendan Fraser. También más cercana a las aventuras de Indiana Jones que al terror, es verdad, pero era un proyecto más redondo y coherente: hay que saber qué es lo que buscas y cómo hacerlo lo mejor posible. En el caso que nos ocupa parecía que había más preocupación por sentar las bases de un universo futuro que por intentar hacer un buen entretenimiento que funcionara por sí solo. Y así salió.

Si es que hasta el máximo responsable de la película, Alex Kurtzman, ha hablado sobre la experiencia como algo doloroso. Por suerte, Universal supo corregir el rumbo y apostar por otro enfoque más rentable para sus míticos monstruos de terror y seguiremos viéndolos en los cines. Rectificar es de sabios.

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