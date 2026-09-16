Imanol Arias (70) sobre las críticas de María Galiana a 'Cuentame': "A ella no le gustan las series, le gusta el tenis"

En noviembre se cumplirán tres años del adiós de 'Cuéntame cómo pasó' y, sin embargo, la serie está de actualidad. No lo decimos por los informes de hace unos meses que hablaban de su regreso, sino por las declaraciones de una de sus principales protagonistas, María Galiana, que no dudaba en mostrar su arrepentimiento por haber "desperdiciado" 22 años de carrera en una serie que, además, no consideraba precisamente buena. ¿Qué han dicho sus compañeros de reparto al respecto?

"Una de las ventajas de ser mayor es que uno puede ya decir lo que le dé la gana un poquito también"

De momento solo tenemos la respuesta de Imanol Arias, el que fuera su yerno en la ficción durante esas dos décadas de trabajo ininterrumpido, a quien no parece haberle importunado demasiado ese reniego de la actriz que interpretaba a Herminia: "Yo sé lo que me ha dicho María. A María no le gustan las series, le gusta el tenis. Sabe mucho de tenis y creo que de Fórmula 1. Y si no le gustan las series, pues tampoco me parece para tanto. Pero no sé lo que ha dicho, yo solo sé lo que a mí me ha dicho. (…) En cualquier caso uno es muy libre de decir lo que sea. Una de las ventajas de ser mayor es que uno puede ya decir lo que le dé la gana un poquito también", contó a Gtresonline.

No sabemos si Imanol Arias estaba tirando de ironía con estas palabras, pero es evidente que María Galiana, a sus 91 años y tras haber interpretado a la abuela de millones de espectadores, se ha ganado el derecho, como bien ha dicho Arias, de opinar lo que le venga en gana, y más si lo hace con tanto respeto. Solo queda esperar que haya un nuevo capítulo en esta historia que nos permita conocer mejor si hubo algún problema entre bastidores, alguna trama que le hubiera gustado desarrollar a la actriz o alguna excedencia que hubiera querido para rodar cine y que no le dejaron tomarse.

Como decíamos al comienzo, hace unos meses trascendió por boca de Ana Duato (Mercedes Fernández, hija de Herminia en 'Cuentame') el desarrollo de doble episodio especial de la serie que sirviera para conmemorar el 25 aniversario de su estreno, que se cumplió el pasado día 14 (la serie iba a estrenarse el 11-S pero se retrasó por motivos obvios). Pero de aquello ha pasado ya bastante tiempo y no ha vuelto a salir nada. Lo que parece claro es que igual aquí no vemos a Herminia, aunque a nivel narrativo sería complicado, tampoco sabemos qué es lo que exactamente prepara RTVE.

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