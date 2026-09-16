Estrenos (16 de septiembre). 52 series, películas y documentales en Netflix, Prime Video, HBO Max, Movistar Plus, Disney+, Filmin, Apple TV y SkyShowtime

Sí, lo recozco: se me han pegado bastante las sábanas y llevabais horas esperando el informe semanal de lo que llega al streaming en los próximos días. Pero es que la resaca de los Emmy ha sido dura y en lo que me he recuperado (sospecho), vamos a repasar las 52 series, películas y documentales que llegan desde hoy a Netflix, Prime Video, HBO Max, Filmin, Movistar Plus, SkyShowtime, Apple TV y Disney+. Veamos.

City of Blood

Creada por Philipp Kadelbach y Elena Lyubarskaya | Reparto: Lea Drinda, Soma Pysall, Franz Hartwig, etc.

Thriller de terror que nos lleva a una Berlín al borde del colapso debido a la delincuencia y el cambio climático. En este mundo se reúnen dos hermanas separadas por una tragedia que deberán luchar por la supervivencia en lo que intentan detener una conspiración por parte de los vampiros para hacerse con el control de la ciudad.

Estreno el miércoles en Disney+ (8 episodios)

Monstruo: La historia de Lizzie Borden

Creada por Ryan Murphy e Ian Brennan | Reparto: Ella Beatty, Rebecca Hall y Vicky Krieps

Cuarta entrega de la saga criminal de Ryan Murphy y en esta ocasión vamos a una de las asesinas más icónicas del siglo XIX. Tanto que inspiró tonadillas infantiles: Lizzie Borden.

Estreno el jueves en Netflix (8 episodios)

Neagley

Creada por Nick Santora y Nicholas Wootton | Reparto: Maria Sten, Greyston Hol, Adeline Rudolph

Spin-off de una de las series favoritas de acción de gran parte de los que estáis aquí, 'Reacher'. Neagley se emancipa con sus propias aventuras como investigadora privada en lo que la pérdida trágica de un amigo la empuja a todo un sendero peligroso en lo que empieza a ver que no fue algo accidental.

Estreno el miércoles en Prime Video (8 episodios)

Todos los estrenos

Netflix

Belleza plástica (jueves)

Brew Binsky. Ultimate Traveler (sábado)

Cold as Balls (domingo)

Cuatro historias de deseo 3 (viernes)

Escándalo (viernes)

Habilidad física: 100 Mexico (miércoles)

Las mejores (viernes)

Monstruo. La historia de Lizzie Borden (jueves)

La muñeca (miércoles)

Nueve reinas (jueves)

Los solucionadores (jueves)

Superman (sábado)

Stranger Things. Relatos del ’85 T2 (jueves)

Te conozco (jueves)

Zakir Khan: Papa Yaar (viernes)

Prime Video

Neagley (miércoles)

Tú+Yo - Solos contra todos (viernes)

Disney+

City of Blood (miércoles)

Jeff y sus amigos superhéroes (miércoles)

Mínima seguridad (miércoles)

One Piece T4-8 (jueves)

The Rising of the Shield Hero (domingo)

Movistar Plus

Filmin

Aguirre, la cólera de Dios (jueves)

Un altre home (viernes)

El amigo silencioso (viernes)

El caso Braibanti (viernes)

Cobra verde (jueves)

Corazón de cristal (jueves)

Emparedada (viernes)

El enigma de Gaspar Hauser (jueves)

Familiar Touch (viernes)

Fitzcarraldo (jueves)

Fragmentos (viernes)

La gran comilona (viernes)

Hate Songs (viernes)

El hombre del traje marrón (viernes)

I Like Movies (viernes)

Luger (viernes)

Matar es fácil (viernes)

Nosferatu, vampiro de la noche (jueves)

Stroszek (jueves)

Todos los caminos de tierra saben a sal (viernes)

Otras plataformas

Hit Man: Asesino por casualidad (jueves en HBO Max)

Rugrats T3 (sábado en SkyShowtime)

Slow Horses T6 (miércoles en Apple TV)

Todo lo mejor en Espinof

Si por un casual no os convencen los estrenos de esta semana... venga que tenemos nuestros infalibles rankings con las mejores series y las mejores películas de este 2026. ¿Que lo queréis por plataformas? pues aquí están nuestras series y películas favoritas de Netflix y las series más destacadas de HBO Max, Prime Video y Disney+ en este año. Además, podéis votar vuestras favoritas tanto en cine como en series.

Por cierto, si quieres estar enterado de todo, date una vuelta por nuestra Newsletter, Espinofrenia.

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