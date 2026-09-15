'Animales', el thriller de secuestros de Ben Affleck que Netflix casi acaba cancelando por estos motivos

Ben Affleck vuelve a ponerse delante y detrás de las cámaras con 'Animales', el nuevo thriller criminal de Netflix que protagoniza junto a Kerry Washington. La película acaba de mostrar su tráiler apostándolo todo a la tensión, las rencillas políticas y el drama familiar.

Affleck interpreta a Mark Kimball, un candidato a alcalde de Los Ángeles cuya vida cuidadosamente construida se viene abajo cuando su hijo es secuestrado. Junto a su esposa Abigail, personaje de Washington, tendrá que implicarse directamente en su rescate mientras ambos descubren que no pueden fiarse de todo el mundo que los rodea. Quizás ni de ellos mismos.

El objetivo de los Kimball pasa por reunir el dinero necesario para pagar el rescate y recuperar a su hijo. En ese proceso aparece una fixer interpretada por Gillian Anderson, mientras Steven Yeun da vida al jefe de campaña de Mark. Luis Gerardo Méndez y Adriana Paz completan el reparto.

Netflix presenta la historia como una carrera contra el tiempo en la que la familia tendrá que enfrentarse a enemigos tanto políticos como personales. La premisa gira así alrededor de una pregunta tan sencilla como angustiosa: hasta dónde llegarían unos padres para recuperar a su hijo. Y cuánto están dispuestos a seguir ocultando.

El actor y director regresa a la dirección tras 'Air' (2023), donde también protagonizó la película. La cinta se estrena en Netflix el 9 de octubre.

Casi cancelación y cambio de protagonistas

Lo cierto es que 'Animales' estuvo a punto de no llegar a rodarse. El proyecto, anunciado en 2024 con Matt Damon como protagonista y Jennifer Garner en el papel de su esposa, sufrió un giro inesperado solo dos semanas antes de comenzar la producción.

El detonante fue 'Del cielo al infierno', la película de Spike Lee con Denzel Washington que también gira alrededor de un secuestro. Ben Affleck, según ha relatado a Entertainment Weekly, descubrió que ambos proyectos compartían un punto de partida similar y su reacción fue inmediata: "Pensé: 'Oh, mierda'".

El director llegó a plantearse retrasar 'Animales', pero finalmente tomó una decisión drástica: cancelar el rodaje. "Estábamos a dos semanas de rodar y dije: 'No estamos haciendo esto'". Su razonamiento era sencillo:

"Es bastante difícil hacer una buena película. No necesitas ese tipo de obstáculos".

El problema es que la película siguió rondándole la cabeza. Affleck estaba especialmente interesado en contar una historia ambientada en Los Ángeles y explorar la distancia entre la imagen que proyectamos y lo que realmente somos.

"Me sentí muy decepcionado porque realmente me había interesado la idea de hacer una película sobre Los Ángeles", explica. Unos meses después, decidió recuperar el proyecto. "Dios, esto sigue conmigo y realmente quiero hacerla", recuerda que pensó.

Steven Yeun y Gillian Anderson en 'Animales'

Pero Matt Damon ya no estaba disponible. Affleck asumió entonces el papel principal, lo que le da la oportunidad en la entrevista para bromear sobre la decisión de su amigo de encabezar 'La Odisea': "Un actor mejor tuvo que interpretar el papel, naturalmente".

El cambio también afectó a Jennifer Garner. Con Affleck convertido en protagonista, ambos consideraron que interpretar juntos un matrimonio en crisis podía añadir demasiada carga personal. "No queremos hacer eso. Solo consigues añadir equipaje", recuerda Affleck que le dijo Garner.

La sustituta fue Kerry Washington, que quedó convencida por la mezcla de thriller y drama matrimonial. "Me pareció una combinación realmente buena entre un thriller divertido y emocionante y unas ideas más profundas que se quedan contigo", señala.

Washington quedó atrapada al descubrir una relación mucho más oscura de lo esperado: "No era un matrimonio feliz; era una dinámica bastante horrible entre los dos".

Para Affleck, el secuestro sirve como detonante para hablar de las máscaras que todos proyectamos. "Ahora todo el mundo tiene una vida de fachada que presenta al mundo, más o menos", sostiene.

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