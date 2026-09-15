David Boreanaz en su esperado reencuentro con Sarah Michelle Gellar: "Siempre pensé que Buffy y Angel acabarían juntos"

La ceremonia de entrega de los Emmy 2026 nos dejó varios momentos para el recuerdo entre los ganadores, pero David Boreanaz y Sarah Michelle Gellar nos dejaron otro sencillamente inolvidable antes de anunciar la victoria de Matthew Rhys como mejor actor de miniserie por 'La bestia en mí'.

Obviamente, todos nos acordamos de que Gellar y Boreanaz coincidieron en su momento en 'Buffy, cazavampiros', una mítica serie de televisión emitida entre 1997 y 2003 en la que interpretaron a Buffy y Angel. De hecho, este último llegó a hacerse tan popular que lideró su propio spin-off entre 1999 y 2004, donde Gellar retomó el papel de Buffy Summers en un par de episodios.

Una cancelación que todavía escuece

Todo ello no pasó desapercibido en la gala de anoche, pues hubo un momento en el que Boreanaz le dijo a Gellar que "siempre pensé que Buffy y Angel acabarían juntos", pero lo que lo hizo realmente memorable fue la respuesta de la actriz: "Supongo que nunca lo sabremos".

La respuesta de Gellar fue una pulla directa hacia Hulu por la cancelación del reboot de 'Buffy, cazavampiros' en el que se estuvo trabajando durante un tiempo. Hasta tenían cerrado un acuerdo con Chloe Zhao ('Hamnet') para dirigir el episodio piloto, pero la compañía decidió cancelarlo todo antes de que las cámaras empezasen a rodar.

Una decisión que seguramente todavía a escuece a la actriz, quien durante años ni siquiera consideró la posibilidad de volver a dar vida a Buffy Summers. Al final sí que encontraron una idea suficientemente atractiva como para hacerlo, pero tantos los fans de la serie como ella misma finalmente se quedaron con las ganas de verlo hecho realidad.

En Espinof | La gala de los Emmy 2026 es como Garfield: odia los lunes. Una ceremonia desganada en la que el ingenio ha brillado por su ausencia

En Espinof | Las mejores series de Netflix en 2026



