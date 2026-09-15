'La maldición de Widow's Bay' es la mejor Mejor comedia en los Emmy 2026 en una noche perfecta para la serie de terror de Apple TV

Estos Emmy 2026 no se han salido demasiado de las predicciones, y muchos teníamos claro al inicio de la noche que 'La maldición de Widow's Bay' iba a ser una de las grandes ganadoras de la noche. Y, viendo la racha que llevaba, el pleno con el premio a Mejor serie de comedia estaba más que cantado.

Una noche espectacular

'La maldición de Widow's Bay' llevaba un total de siete nominaciones en estos premios Emmy. Y ha hecho una noche perfecta, a excepción del galardón a Dale Dickey en la categoría a Mejor actriz secundaria en una serie de comedia porque se lo ha llevado a casa su compañera Kate O'Flynn y todo queda en familia. Anteriormente también se llevaron sus Emmy a casa Stephen Root y Matthew Rhys, preparando el inevitable premio gordo.

Para completar la velada, la comedia de terror sobrenatural de Apple TV ahora se ha coronado como la Mejor serie de comedia en estos Emmy 2026. Katie Dippold también ha ganado el premio a Mejor guion y Hiro Murai el de Mejor director en la categoría de comedia, con lo que sumado a los premios para su reparto 'La maldición de Widow's Bay' se ha estrenado por todo lo alto en los premios.

Midiéndose con 'La maldición de Widow's Bay' teníamos a 'Colegio Abbott', 'The Bear', 'Hacks', 'Margo tiene problemas de dinero', 'Nadie quiere esto', 'Solo asesinatos en el edificio' y Terapia sin filtro'. Pero con la noche perfecta que llevaba la comedia de terror y misterio, para el final de la velada el premio gordo de los Emmy estaba prácticamente asegurada.

El año pasado 'Hacks' y 'The Studio' rompieron la maldición en la categoría de comedia destronando por fin a 'The Bear', aunque parece que ahora los premios televisivos han encontrado una nueva niña bonita. De nuevo en Apple TV, reafirmando que la plataforma lo está haciendo de miedo con sus series originales.

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