Mathew Rhys se marca un doblete histórico en los Emmy 2026 con su galardón por 'La maldición de Widow's Bay'

Esta gala de los Emmy 2026 se está dando de maravilla para. La serie de Apple TV ya partía como una de las grandes favoritas del año, y por se ha llevado el pleno en las categorías en las que competían sus intérpretes. Matthew Rhys se lleva el tercer Emmy de su carrera, pero es que el segundo lo había conseguido esta misma noche.

Dos en uno

Rhys ya ganó su primer premio Emmy por 'The Americans' allá por 2018. Desde entonces había sido nominado de nuevo en 2021 por su papel en 'Perry Mason', pero este año Rhys ha hecho un curioso doblete.

Al inicio de la velada ganó el segundo Emmy de su carrera como Mejor actor principal en una serie limitada por 'La bestia en mi'. Ahora se ha convertido en la primera persona en ganar dos premios Emmy en categorías de mejor intérprete principal en la misma noche al llevarse a casa el galardón a Mejor actor de comedia por 'La maldición de Widow's Bay'. Una proeza que no se había dado en los 78 años de historia de los premios.

Teníamos a varios reincidentes en la categoría, aunque algunos estrenos de este año han venido pisando fuerte. Junto a Rhys se medían Yahya Abdul-Mateen II ('Wonder Man'), Steve Carell ('Rooster') Jason Segel ('Terapia sin filtro') y Martin Short ('Solo asesinatos en el edificio'), que este año competía en solitario sin su compañero de reparto, Steve Martin.

Pero parece que 'La maldición de Widow's Bay' está destinada a ser una de las grandes triunfadoras de la noche. Va a ser complicado rascar victorias si compite en cualquier categoría.

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