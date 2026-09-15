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Noah Wyle gana el Emmy a mejor actor de drama por 'The Pitt' por segundo año consecutivo. No hay nadie sorprendido ahora mismo en Hollywood

No había ninguna duda, pero pese a todo es imposible no alegrarse del exitazo que está teniendo el actor en estos años

The Pitt
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No queda nadie sorprendido ahora mismo, pero Noah Wiley, el protagonista de 'The Pitt', ha vuelto a hacerse con el Emmy (aquí, todos los ganadores) este año tras su papel espectacular como el doctor Robbie. No esperaba otra cosa, y, efectivamente, no ha decepcionado: incluso sus compañeros de nominación tienen que reconocer que está en el momento perfecto y no hay rival. Probablemente, si me apuráis, tampoco lo habrá el año que viene.

Sacando el bisturí a los premios

Al subir al escenario, Wyle ha destacado el trabajo del resto de nominados, afirmando "Vuestro trabajo es una inspiración", señalando sobre todo el de Gary Oldman. Eso sí, tal y como advierte, mañana le toca volver a trabajar en el rodaje de la temporada 3 que se estrenará en enero de 2027 en HBO Max. 

"Este es el único club al que me quiero unir, gracias por aceptarme", ha señalado el actor antes de terminar su discurso. Su entusiasmo es lógico, porque todo apunta a que 'The Pitt' ganará todo también esta noche, y que la temporada 3 no va a quitar el pie del acelerador, ni en audiencias, ni en premios.

La escena en 'The Pitt' que recuerda mucho a 'Urgencias'. Para mí, puede funcionar como un nexo entre ambas series que cierre por fin una herida abierta
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La escena en 'The Pitt' que recuerda mucho a 'Urgencias'. Para mí, puede funcionar como un nexo entre ambas series que cierre por fin una herida abierta

Por cierto, para Noah Wyle es su séptima nominación como actor a los Emmy, pero este año tiene algo más: se estrena como nominado en dirección por un episodio de su serie. Vamos, que, sin duda, este es su año. Y si seguimos así, casi podemos afirmar que este es su lustro.

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