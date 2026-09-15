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Todos los ganadores de los premios Emmy 2026

Todos los ganadores de los premios Emmy 2026

Los premios más importantes de la televisión se debaten entre Netflix, HBO Max y Apple TV

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Emmy Mariska
albertini

Albertini

Editor
albertini

Albertini

Editor
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7238 publicaciones de Albertini

Arranca la gala de los premios televisivos más relevantes a nivel internacional. La televisión se viste de gala para acudir a la 78ª edición de los Premios Emmy. La academia de las artes de la televisión premia a lo mejor que ha parido el medio en la pasada temporada y aquí estamos en Espinof para contártelo.

Presentada por Mariska Hargitay en una decisión algo atípica no por el renombre sino por no ser del mundillo cómico como es tradición en este tipo de ceremonias, la gala ha arrancado a eso de las 2 de la mañana hora española dándonos unas alegrías y decepciones con los recipientes de la preciada estatuilla. Así que es hora de saber todos lo ganadores de los Emmy 2026.

Antes de ponernos a ello, deberíamos destacar unos premios que se han quedado fuera de la gala principal porque no sé qué del tiempo pese a su relevancia: mejor actor y actriz de reparto en serie limitada, que se llevaron, respectivamente, David Harbour y Linda Cardellini por 'DTF St. Louis'. Servidor se ha resistido a eliminar esa, y un puñado más de "categorías clave" del listado.

De 'Stranger Things' a Marvel, las 7 grandes sorpresas y decepciones que nos dejan los Premios Emmy 2026 con su lista de nominaciones
En Espinof
De 'Stranger Things' a Marvel, las 7 grandes sorpresas y decepciones que nos dejan los Premios Emmy 2026 con su lista de nominaciones

Veamos las ganadoras.

Categorías de comedia

Mejor actriz de reparto

  • Dale Dickey (La maldición de Widow's Bay)
  • Hannah Einbinder (Hacks)
  • Janelle James (Colegio Abbott)
  • Kate O'Flynn (La maldición de Widow's Bay) - GANADORA
  • Michelle Pfeiffer (Margo tiene problemas de dinero)
  • Megan Stalter (Hacks)
  • Jessica Williams (Terapia sin filtro)

Mejor actor de reparto

  • Colman Domingo (Las cuatro estaciones)
  • Paul W. Downs (Hacks)
  • Harrison Ford (Terapia sin filtro)
  • Nick Offerman (Margo tiene problemas de dinero)
  • Stephen Root (La maldición de Widow's Bay) - GANADORº
  • Michael Urie (Terapia sin filtro)
  • Tyler James Williams (Colegio Abbott)

Mejor actriz principal

  • Quinta Brunson (Colegio Abbott)
  • Ayo Edebiri (The Bear)
  • Elle Fanning (Margo tiene problemas de dinero)
  • Lisa Kudrow (The Comeback)
  • Jean Smart (Hacks) - GANADORA

Mejor actor principal

  • Yahya Abdul-Mateen II (Wonder Man)
  • Steve Carell (Rooster)
  • Matthew Rhys (La maldición de Widow's Bay)
  • Jason Segel (Terapia sin filtro)
  • Martin Short (Solo asesinatos en el edificio)

Mejor serie de comedia

Las 13 mejores series de comedia en 2026 (por ahora)
En Espinof
Las 13 mejores series de comedia en 2026 (por ahora)

Categorías de drama

Mejor actriz de reparto

  • Taylor Dearden (The Pitt)
  • Fiona Dourif (The Pitt)
  • Allison Janney (La diplomática) - GANADORA
  • Katherine LaNasa (The Pitt)
  • Sepideh Moafi (The Pitt)
  • Julianne Nicholson (Paradise)
  • Karolina Wydra (Pluribus)

Mejor actor de reparto

  • Patrick Ball (The Pitt)
  • Billy Crudup (The Morning Show)
  • Shawn Hatosy (The Pitt)
  • Gerran Howell (The Pitt)
  • Jack Lowden (Slow Horses)
  • Tom Pelphrey (Task)
  • Carlos-Manuel Vesga (Pluribus)

Mejor actriz principal

  • Carrie Coon (La edad dorada)
  • Chase Infiniti (Los testamentos)
  • Keri Russell (La diplomática)
  • Rhea Seehorn (Pluribus) - GANADORA
  • Zendaya (Euphoria)

Mejor actor principal

  • Sterling K. Brown (Paradise)
  • Gary Oldman (Slow Horses)
  • Mark Ruffalo (Task)
  • Rufus Sewell (La diplomática)
  • Noah Wyle (The Pitt) - GANADOR

Mejor serie de drama

La paradoja de 'Spider-Noir' en los Emmys 2026. Es la séptima serie más nominada, pero no la veremos en la gala
En Espinof
La paradoja de 'Spider-Noir' en los Emmys 2026. Es la séptima serie más nominada, pero no la veremos en la gala

Categorías de series limitadas

Mejor actriz de reparto

  • Linda Cardellini (DTF St. Louis) - GANADORA
  • Dakota Fanning (All Her Fault)
  • Laurie Metcalf (Monstruo: La historia de Ed Gein)
  • Joy Sunday (DTF St. Louis)
  • Youn Yuh-jung (Bronca)
  • Constance Zimmer (Love Story: John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bissette)

Mejor actor de reparto

  • Jason Bateman (DTF St. Louis)
  • Richard Gadd (Half Man)
  • David Harbour (DTF St. Louis) - GANADOR
  • Richard Jenkins (DTF St. Louis)
  • Charles Melton (Bronca)
  • Nick Offerman (Muerte por un rayo)

Mejor actriz principal

  • Claire Danes (La bestia en mí)
  • Sally Field (Criaturas luminosas)
  • Carey Molligan (Bronca)
  • Sarah Pidgeon (Love Story: John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bissette)
  • Sarah Snook (All Her Fault)

Mejor actor principal

  • Riz Ahmed (Bait)
  • Jason Bateman (Black Rabbit)
  • Charlie Hunnam (Monstruo: La historia de Ed Gein)
  • Oscar Isaac (Bronca)
  • Matthew Rhys (La bestia en mí) - GANADOR

Mejor película

Mejor serie limitada

Categorías de Variedades

Mejor reality de competición

  • Dancing With the Stars (ABC)
  • RuPaul’s Drag Race (MTV)
  • Survivor (CBS)
  • Top Chef (Bravo)
  • The Traitors (Peacock) - GANADOR

Mejor concurso

  • Celebrity Family Feud
  • Jeopardy!
  • The Price Is Right
  • Wheel of Fortune
  • Who Wants To Be A Millionaire

Mejor especial de variedades en directo

  • The Apple Music Super Bowl LX Halftime Show Starring Bad Bunny - GANADOR
  • 83º Premios Globos de Oro
  • 68º Premios Grammy
  • Los Oscar
  • 78º Premios Tony

Mejor especial de variedades grabado

  • Dave Chappelle: The Unstoppable
  • El Show de los Muppets - GANADORA
  • Nikki Glaser: Good Girl
  • Taylor Swift. The Eras Tour Final Show
  • Wicked: One Wonderful Night

Mejor programa de variedades 

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