'Lupin': Tráiler de la cuarta temporada en la que Assane Diop tendrá que hacer frente a un imitador

Netflix ya tiene preparado el regreso de uno de sus personajes más populares. La cuarta parte de 'Lupin' llegará a la plataforma el próximo 23 de octubre, cuatro años después de los acontecimientos narrados en la anterior entrega. Y, por lo que deja entrever su primer tráiler, Assane Diop todavía tiene unas cuantas cartas escondidas bajo la manga.

El avance arranca con una frase tan breve como inquietante: "Tenemos un nuevo Lupin". La afirmación cobra todavía más sentido cuando vemos al protagonista encerrado en la cárcel mientras la policía trata de localizar a otro individuo que parece estar siguiendo sus propios pasos. Como era de esperar, nada es demasiado sencillo cuando Assane está involucrado.

El personaje interpretado por Omar Sy vuelve a recurrir a sus habituales disfraces y estrategias para sembrar el caos y despistar a quienes intentan atraparlo. La identidad del nuevo Lupin y sus verdaderas intenciones se convierten así en uno de los principales interrogantes de esta cuarta parte.

Assane tenía otros planes

La historia de la cuarta temporada comienza cuatro años después del final de la tercera entrega. Assane quiere cumplir su condena y, sobre todo, respetar la promesa que le hizo a su hijo: reunirse con su familia en Senegal.

Sin embargo, sus planes se complican cuando aparece un misterioso anuncio firmado por Lupin. El mensaje avanza que varios museos serán objetivo de robos simultáneos, poniendo de nuevo en marcha una partida en la que Assane parece tener mucho que perder.

La serie vuelve a apostar, por tanto, por uno de los elementos que han definido su recorrido en Netflix: el juego constante entre identidades, engaños y golpes aparentemente imposibles. Todo ello mientras la policía intenta descubrir quién está detrás de esta nueva oleada de robos.

Omar Sy y compañía

Omar Sy repite como Assane Diop, el personaje que convirtió a 'Lupin' en una de las grandes producciones de habla no inglesa de Netflix y en uno de los mayores éxitos globales de la plataforma, independientemente del idioma.

Junto a Sy regresan Ludivine Sagnier, Antoine Gouy, Soufiane Guerrab, Shirine Boutella, Théo Christine y Laïka Blanc-Francard.

Omar Sy, protagonista de 'Lupin'

Inspirada en el personaje de Arsène Lupin, creado por el escritor francés Maurice Leblanc, la serie fue creada por George Kay, en colaboración con François Uzan y con la participación de Marie Roussin, Florent Meyer y Tigran Rosine. En esta cuarta parte, la dirección corre a cargo de Edouard Salier, Everardo Gout y Hugo Gélin, mientras que el guion está firmado por Mathilde Arnaud, Jean-Yves Arnaud, Rosine y Meyer.

Con todo preparado para su regreso, Assane Diop volverá a Netflix el 23 de octubre. Y esta vez parece que alguien más está dispuesto a ponerse la máscara de Lupin.

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