"Que metan a Zack Snyder en la cárcel de directores para siempre". Las primeras críticas de 'The Last Photograph' son tan demoledoras como repulsivamente irrespetuosas

A pesar de que le tenga un cariño especial, hay que reconocer que Zack Snyder no es, precisamente, el realizador más lúcido y sólido que haya en activo ahora mismo en la industria cinematográfica. Desde sus inicios, el de Green Bay ha ido encadenando unos casi siempre encantadores altibajos que comenzaron a ser especialmente notorios tras el fin del DCEU, cuando sus peores excesos se vieron reflejados en las poco recomendables dos entregas de 'Rebel Moon'.

El día del exabrupto

Esta obvia mala racha, llevó a Snyder a olvidarse de todo lo que podríamos considerar como su zona de confort y volcar sus esfuerzos en levantar un proyecto soñado que le llevó al medio de la selva con un equipo tan reducido como su presupuesto. Este, rodado con técnicas de guerrilla, se titula 'The Last Photograph', y ya ha recibido sus primeras críticas después de su proyección en el Festival de Toronto.

Cuando pudimos echar un vistazo a su tráiler hace unas semanas, ya comenté que la cosa no pintaba muy allá, pero a juzgar por los tuits que se han publicado desde el certamen canadiense, queda claro que el bueno de Zack se ha convertido en uno de esos directores a los que vilipendiar sistemáticamente y con la mayor saña posible por parte de la prensa especializada y los cinéfilos de pro. Y es que nada, ni una película deficiente, justifican algunos de los comentarios vertidos sobre 'The Last Photograph'.

Desde "basura del Daily Wire repleta de sensacionalismo" hasta "una de las peores películas que he visto en mi vida", pasando por adjetivos de la talla de "aborto", "mierda" , "incompetente" y "arrogante". Estas son las lindezas, incluyendo una petición para meter al realizador en la "cárcel de directores" para siempre, que se han vertido sobre la que prácticamente todos califican como la peor película de la ya de por sí denostada filmografía de Snyder.

A los habituales excesos estilísticos del director, esta vez controlados por las limitaciones presupuestarias, y a sus desbarres con la ética y el sentido de violencia, se unen críticas a un ritmo especialmente difícil y a un contenido, cuando menos, polémico, que termina hundiendo una experiencia difícil de digerir. Al menos, la banda sonora de Hans Zimmer y el acabado visual del filme parece que elevan algo el conjunto.

A continuación os dejo con una recopilación de reacciones a 'The Last Photograph' de entre las que destacaría la de Darren Movie Reviews, la única escrita con un mínimo de sosiego, oficio y respeto.

Primeras reacciones a The Last Photograph

DawsBear

THE LAST PHOTOGRAPH», de ZACK SNYDER, es grotesca, descarada y una auténtica vergüenza de principio a fin. Es Snyder en su versión más descarnada, sin intervención alguna del estudio, y ese es el mayor problema de la película. Se esfuerza desesperadamente por ser la «Civil War» de Snyder, pero parece más bien basura del Daily Wire repleta de sensacionalismo. Se trata de un proyecto apasionante y me alegro de que haya podido realizarlo como catarsis personal, pero debería haberse quedado en el tintero. No me hace ninguna gracia decir que no solo es lo peor de la carrera de Snyder, sino, francamente, una de las peores películas que he visto en mi vida.

JoBlo

Unos 90 minutos de la película son un thriller brutal e implacable. Con escenas de acción increíbles y un estilo sin concesiones, muy crudo. Pero hay otros 45 minutos de una mezcolanza de autor sumamente pretenciosa que da ganas de reírse por lo bajo. Hay una buena película ahí dentro, pero el montaje que vimos es un desastre (fascinante).

Barry Hertz

La versión de Snyder de El americano impasible supone un cierto punto bajo en la programación del TIFF. Pero no te preocupes: es probable que este recorrido río arriba, sensacionalista, ampuloso y bastante racista, nunca salga de Toronto en su formato actual.

Matt Neglia

Estoy seguro de que Zack Snyder cree que con THE LAST PHOTOGRAPH ha creado algo mucho más profundo y artístico que sus trabajos anteriores y, en cierto modo, así es. Por desgracia, sigue siendo una experiencia tediosa, frustrante y agotadora. Sin duda, la peor película que he visto hasta ahora en el TIFF. Con un ritmo más lento y despojada de gran parte del estilo cinematográfico que ha definido su carrera, la película pone de manifiesto las carencias de Snyder como narrador a través de decisiones erróneas en el guion, violencia y desnudos gratuitos, diálogos acartonados e interpretaciones vacías. Al final, deseaba de verdad que esta fuera la última película suya que tuviera que ver jamás. Snyder necesita desesperadamente dejar de rodar sus propias películas y volver a adaptar material lo suficientemente sólido como para soportar mejor sus peores excesos. Si un cambio de estilo tan drástico por su parte sigue sin dar lugar a una película competente, entonces debería volver a empezar desde cero para comprender mejor los fundamentos básicos de una narración eficaz, porque ESTO NO ES LO QUE SE BUSCA.

Joey Madigson

The Last Photograph es una auténtica mierda. Está claro que Zack Snyder ha podido rodar la película que quería, y me alegro por él, pero, madre mía, ojalá no la hubiera visto. Aburrida, recargada, brutalmente violenta… Es excesiva en todos los sentidos equivocados.

Josh Lewis

Me duele tener que decir que Zack Snyder pasó 25 años intentando hacer su propia versión, con un periodista de guerra mercenario, de Apocalypse Now y Centauros del desierto, y que el resultado final era prácticamente indistinguible de Sound of Freedom.

Darren Movie Reviews

The Last Photograph supone una audaz desviación de Zack Snyder respecto a su estilo habitual de dirigir, creando una historia más íntima centrada en la fotografía y que cobra vida gracias a su impactante fotografía y a la banda sonora de Hans Zimmer. Los extensos paisajes colombianos quedan magníficamente captados por la cámara mientras Snyder explora una historia más oscura y realista, con Zimmer trabajando sin descanso para crear la atmósfera de la película. Con pocos diálogos y dejando que las imágenes y la música generen la emoción durante la mayor parte de la película, y con razón, ya que los diálogos son, como mínimo, toscos, y sin duda hay algunas escenas que no aportan nada. Pero hay una historia inquietante sobre el mal, la destrucción y la redención que da lugar a una película intrigante.

Elizabeth Mulloy

Encerrad a Zack Snyder en la cárcel de los directores para siempre. «THE LAST PHOTOGRAPH» es una mierda. Es una película sin rumbo, artificial, misógina, enrevesada, desordenada, excesivamente larga, pésima, repetitiva, lenta, superficial y francamente horrible. Lo único positivo: era bonita a la vista.

Jason Gorber

Este aborto de película de Zach Snyder es una de las peores que se han proyectado jamás en este festival. APOCALIPSIS, NO. Es, sin más, una auténtica mierda en todos los sentidos, un ejercicio de incompetencia y arrogancia, y una vergüenza que se haya proyectado.

Si quieres más saña, en THR tienen una recopilación aún más extensa de reacciones.

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