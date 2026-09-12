'Enfrentados: Marfil' es la última adicción juvenil que está arrasando en Prime Video. Otro despropósito con mucho drama y clichés

La novela romántica lleva varios años viviendo una segunda juventud, y Hollywood parece dispuesto a exprimirla hasta la última gota. En plena era de BookTok, cuando un libro puede convertirse en fenómeno viral antes incluso de que nadie se plantee adaptarlo, las historias de amores imposibles, relaciones prohibidas y protagonistas absurdamente atractivos se han convertido en una mina de oro para las plataformas de streaming.

El último ejemplo llega además desde España con 'Enfrentados: Marfil', adaptación de la bilogía de Mercedes Ron, que se ha estrenado en Prime Video dispuesta a repetir el fenómeno de 'Culpa mía'. La película, protagonizada por Ester Expósito y Hugo Diego García, mezcla thriller y romance alrededor de una joven heredera que acaba enamorándose de su guardaespaldas.

La nueva obsesión de los jóvenes

La industria lleva tiempo mirando hacia BookTok en busca del próximo gran fenómeno audiovisual. 'Romper el círculo', 'Mi año en Oxford' o 'Gente que conocemos en vacaciones' son algunos de los ejemplos más recientes de historias románticas que han encontrado una segunda vida -o directamente a su gran público- gracias al enorme alcance de las comunidades lectoras de redes sociales.

En este último terreno, Mercedes Ron juega con ventaja. La escritora argentina-española comenzó a publicar sus historias en Wattpad en 2016 con 'Culpa mía', dando el pistoletazo de salida a una saga que acabaría convirtiéndose en uno de los grandes fenómenos románticos de Prime Video. La plataforma adaptó las tres primeras novelas de la serie y, después, decidió repetir la jugada con 'Culpa mía: Londres', una nueva versión en inglés de la primera entrega. Y ahora llega el turno de 'Marfil', publicada en 2019 y también convertida en película.

La historia sigue a Marfil Cortés, interpretada por Ester Expósito, una joven heredera cuyo padre es un poderoso empresario español. Después de ser secuestrada mientras corre por Central Park y liberada poco después, su padre comprende que el verdadero objetivo de los responsables era demostrar que podían llegar hasta ella cuando quisieran. La solución es contratar a un guardaespaldas que pueda protegerla en todo momento: Sebastián Moore (Hugo Diego García). El pequeño inconveniente es que, además de mantenerla a salvo, Sebastián resulta ser exactamente el tipo de hombre del que Marfil debería mantenerse alejada. Y, como probablemente cualquiera que haya leído una novela romántica puede imaginar, la tensión entre ambos no tarda demasiado en hacer acto de presencia.

Dirigida por Óscar Pedraza, la película se ha rodado junto a su continuación, 'Enfrentados', adaptación de 'Ébano', la segunda novela de la bilogía. Es decir, Prime Video no parece haber tenido demasiadas dudas sobre el potencial de esta historia. Y los primeros resultados parecen darle la razón: la película se estrenó el 9 de septiembre de 2026 y, según los datos de FlixPatrol ya era la película más vista del mundo en Prime Video.

Teniendo en cuenta la velocidad a la que se ha extendido el fenómeno en otros territorios y el historial de la plataforma con las adaptaciones de Mercedes Ron, parece poco probable que vaya a quedarse ahí. Prime Video ya sabe perfectamente qué público quiere estas historias y cómo encontrarlo. Estas películas forman parte de una estrategia evidente y que todavía tiene cuerda para rato.

La tenéis en Prime Video.

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