El director de una de las mejores películas de animación de la historia defiende lo artesanal: "El stop motion hace gala de su humanidad, la IA carece de ella".

A sus 52 años de edad, Travis Knight se ha convertido por méritos propios en uno de los reyes del cine de animación contemporáneo y en uno de esos artesanos que nos obligan a contemplar su obra maravillados y con gesto de asombro. Y es que no todo el mundo, tras trabajar en las encantadoras 'ParaNorman' y 'Los Boxtrolls', debuta en la gran pantalla rascando una nominación al Oscar con una joya de la talla de 'Kubo y las dos cuerdas mágicas'.

Laika, sin AI

Diez años después de su debut, y tras sus dos notables escarceos con la acción real en las divertidísimas 'Bumblebee' y 'He-Man y los Masters del Universo', el de Oregon está a punto de estrenar 'Wildwood': un ambicioso largometraje de 140 minutos filmado mediante la técnica de stop motion que, según el prestigioso estudio Laika, es "lo más difícil" que han hecho nunca.

La verdad es que la cinta, que se estrenará el próximo 23 de octubre en nuestras salas de cine, tiene una pinta deslumbrante. No obstante, más allá de la belleza que exuda cada uno de los fotogramas que pueden verse en su tráiler, si hay algo que invita a valorar 'Wildwood' es su abrazo a lo tangible en la era de la inteligencia artificial; una tecnología sobre la que Knight ha hablado recientemente con Vanity Fair.

Durante la entrevista, el cineasta ha dejado claro que la IA es antónimo de todo lo que significa Laika y de los valores que representa la compañía.

La IA no es solo algo propio de la animación o el cine. Es algo que va a suponer una disrupción increíble para el mundo. Me inquieta. Quiero decir, ya sabes, creo que la IA es realmente contraria a todo lo que defendemos en Laika, porque en Laika, en el centro de todo lo que hacemos, está el artista.

Para el bueno de Travis, la inteligencia artificial, que califica de "tecnología asombrosa", carece de lo necesario para crear arte: alma.

El stop motion, ya sabes, hace gala abiertamente de su humanidad. Y la IA carece de humanidad. Así que es uno de esos casos en los que se trata de una tecnología realmente asombrosa, pero sin alma. Y contar historias, crear arte, consiste precisamente en imbuir de alma lo que haces. Por eso creo que, en mi opinión, ambas cosas no encajan bien juntas.

Mientras queden Travis Knights, el arte estará a salvo.

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