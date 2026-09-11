A 'Solo Leveling' le ha salido un nuevo competidor. El fenómeno de Webtoon 'SSS-Class Revival Hunter' confirma su salto a anime

El éxito de 'Solo Leveling' ha marcado tendencia y ha demostrado que los webcomics surcoreanos son un fenómeno riquísimo. Tras la historia de Sung Jinwoo han ido llegando más adaptaciones cada año, entre 'The Beginning After the End' y 'Tomb Raider King', pero ahora llega un nuevo anime que quiere medirse cara a cara con 'Solo Leveling'.

Un nuevo ascenso al poder

'SSS-Class Revival Hunter' sigue el mismo esquema de series anteriores similares de cazadores de monstruos enfrentándose a niveles y niveles de peligros. Una fantasía de poder con un protagonista que gana más habilidades según avanza la historia, un género que se ha vuelto tremendamente popular en internet en los últimos años.

En este caso tenemos a Gongjia Kim, un cazador débil de Rango F que envidia al Emperador de las Llamas, el cazador más destacado de todos los que se adentran en la misteriosa torre llena de monstruos que apareció recientemente. Cuando el Emperador y él unen fuerzas, Gongjia consigue una habilidad que lo cambia todo, pero debe morir si quiere activarla.





El webcomic de Sinnoa, Neida y Bill K saltará a anime el año que viene, y será uno de los primerísimos animes en estrenarse: la adaptación de 'SSS-Class Revival Hunter' arranca el próximo enero de 2027, con la temporada de invierno. Crunchyroll ya ha confirmado que se encargará de distribuirlo a nivel internacional. Y si le da el mismo cariño que a 'Solo Leveling' podemos tener otro exitazo masivo entre manos.

De la dirección del anime se está encargando Hiroaki Sakurai, director de 'La desastrosa vida de Saiku K.', 'The Demon Girl Next Door' o 'Les Misérables: Sojo Cosette', mientras que el guion es de Sayuri Ōba. Al frente de la animación está Studio Fu, un estudio tremendamente nuevo que se estrena en la producción de anime con 'SSS-Class Revival Hunter', así que habrá que darles un voto de confianza y ver qué tal sale el experimento.

© “SSS-Class Revival Hunter” Production Committee

Por ahora tan solo se ha confirmado el desarrollo, además del fichaje de Takeo Otsuka como Gongja Kim y Satoshi Hino como el Emperador de la Espada. Nos queda ser pacientes, porque el primerísimo teaser la verdad es que enseña lo justo y necesario. Quitarle la corona a 'Solo Leveling' está probando ser complicado... pero por intentarlo que no sea.

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