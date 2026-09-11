Meses después de su paso discreto por cines, se estrena en streaming uno de los mejores thrillers del año

Es difícil cuestionar el poder cinemático de un buen thriller policial, pero es también el buen caballo de Troya para blanquear ante nuestros ojos el trabajo de fuerzas de seguridad que en la realidad tienden más a abusar de su poder. Incluso algunos que denuncian la corrupción tienen dificultades para no caer en la defensa de la nobleza que es más anecdótica que sostenida. De ahí que sea tan notable lo que hace algo como ‘Caso 137’ (’Dossier 137’).

Informe crucial

Uno de los mejores thrillers del año es policial, pero se mete por completo en las entrañas del proceso y muestra las fracturas profundas que hay en estos sistemas. Dóminik Moll hace un fabuloso trabajo metódico que tras su paso por cines ya se puede ver en streaming a través de Filmin.

Un joven resulta gravemente herido durante una manifestación en París que se escapa del control de la policía, y los agentes involucrados son investigados por Asuntos Internos. La agente Stéphanie indagará en todas las evidencias fotográficas y testimonios posibles por esclarecer la verdad, aunque el caso esté conectado con su entorno y su vida personal.

Lo que decide mostrarnos ‘Caso 137’ es puro procedimiento casi de cabo a rabo, con pequeños momentos de confrontación de realidad a través de retazos de vida privada de esta agente, a la que da vida una sensacional Léa Drucker. Pura droga para los fans del cine de detalles, de métodos exhaustivos, donde observamos hasta cómo se rellenan documentos para pedir metraje de cámaras de seguridad.

Todo lo que parece trivial es lo que Moll convierte en una formidable travesía que en cierto modo es cómo la de Sísifo llevando la roca a lo alto de la colina. ‘Caso 137’ no es para nada inocente sobre cómo un cuerpo policial como el francés encuentra los resquicios para protegerse a sí mismo y eludir responsabilidades.

Esto la hace una película en cierto modo anticlimática, porque indaga en las limitaciones para hacer el bien desde dentro de un mal sistémico. Pero el cineasta francés hila bien discurso y códigos de género bien subvertidos, además de valerse de la que es ahora mismo una de las actrices más infalibles del momento.

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