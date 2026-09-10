Mat McLachlan, historiador bélico, critica duramente la falta de realismo de 'Salvar al soldado Ryan': "Las defensas alemanas que se muestran en la película son puro Hollywood"

Existen un consenso alrededor de que 'Salvar al soldado Ryan' es una de las mejores películas bélicas de todos los tiempos, alabándose también a menudo el tremendo realismo de la película de Steven Spielberg. De hecho, hasta se abrió una línea de teléfono para ayudar a los veteranos de la II Guerra Mundial que quedaron impresionados con lo que vieron en pantalla.

Sin embargo, 'Salvar al soldado Ryan' también ha sido objeto de duras críticas, como las que hizo William Goldman, guionista ganador de 2 Óscar. Ahora toca repasar el duro repaso que el historiador Mat McLachlan ha hecho de todos los errores que comete la película liderada por Tom Hanks a la hora de representar en imágenes la II Guerra Mundial.

Todos los errores de la impresionante escena en la playa de Omaha

Las principales alabanzas recibidas por 'Salvar al soldado Ryan' se centran en su impresionante arranque mostrando el desembarco de las tropas aliadas en Normandia. Sin embargo, es una secuencia repleta de errores históricos, tal y como aclara McLachlan, empezando por el menosprecio que se hace a las fuerzas británicas y que estaban tardando mucho en capturar Caen cuando en realidad fue una cruenta batalla que duró seis semanas. Además, el historiador hace especial hincapié en lo siguiente:

La película perpetúa el mito de que ningún vehículo blindado aliado (tanques) desembarcó con éxito en la playa de Omaha. Esto no era cierto, y los tanques fueron esenciales para evacuar a las tropas de la playa.

Además, McLachlan cree que la representación de las fuerzas alemanas entonces es terriblemente desacertada: "Las defensas alemanas que se muestran en la película son puro Hollywood. Los alemanes sí contaban con fortificaciones de hormigón para proteger las playas, pero eran considerablemente más pequeñas que los búnkeres de varios pisos, del tamaño de un bloque de apartamentos, que se ven en la película". Y además considera que se perpetúa el mito del alemán tonto en el campo de batalla:

En una escena inicial, un grupo de alemanes sale corriendo de un búnker tras el lanzamiento de granadas, directamente hacia las miras de los estadounidenses. Más tarde, la infantería alemana avanza tras sus tanques, dando a los estadounidenses la oportunidad de destruirlos antes de enfrentarse a la infantería. El francotirador alemán (cuya principal función era apuntar a los oficiales) elige disparar a un simple soldado raso en lugar del capitán, claramente identificado, que está a su lado.

Además, el historiador señala otra omisión incomprensible en lo referente a la estrategia de los nazis: "Los alemanes tenían obstáculos improvisados ​​diseñados para volcar las lanchas de desembarco con la marea alta. Estos consistían en un tronco grande inclinado, sostenido por una estructura, a menudo equipado con una mina terrestre. La teoría era que las lanchas de desembarco serían lanzadas por la rampa y volcarían o serían destruidas por la mina". Ni rastro de ello en la película de Spielberg.

Eso sí, también hay palos hacia la representación del lado norteamericano, pues McLachlan considera que se hace una omisión imperdonable: "La razón principal por la que las tropas estadounidenses lograron salir de la playa de Omaha fue que los barcos de la Armada se acercaron a la costa y destruyeron las defensas alemanas".

Los errores van aún más allá

McLachlan también considera que hay un error por los actores elegidos, ya que no encajan con la edad que deberían tener: "La edad promedio de los soldados estadounidenses que desembarcaron el Día D era de 22 años, y el 2.º Batallón de Rangers, al ser una unidad de élite, probablemente contaba con una mayor proporción de jóvenes de entre 19 y 20 años". El único actor protagonista que se acercaba a ese requerimiento era Giovanni Ribisi, que tenía 22 años cuando rodó la película.

Sin embargo, la principal queja, y que ya ha sido comentada por multitud de espectadores a lo largo de los años, es que la propia premisa de la película no tiene sentido. Y es que es cierto que existía una política no oficial que impedía que hermanos o familiares sirvieran en la misma unidad, que además establecía que si un hermano moría en combate, cualquier otro hermano que estuviera en servicio podía volver a casa. Pero eso no suponía organizar en ningún caso una misión de rescate suicida como la que vemos en la película:

En medio de la mayor invasión de la historia bélica, donde el éxito aliado distaba mucho de estar asegurado en los primeros días, ningún general va a enviar un pelotón de hombres a adentrarse en territorio enemigo en busca de un soldado individual, sin importar cuántos hermanos haya perdido.

A eso hay que sumarle que no tiene ningún tipo de sentido mandar a hombres de una unidad diferente, exponiéndoles así a peligros mucho mayores: "Tom Hanks y sus hombres tuvieron que caminar más de 40 kilómetros por territorio que aún estaba en manos alemanas, una tarea imposible en los días posteriores al Día D".

Por último, se ha hablado mucho del realismo de algunos detalles de la película, como el hecho de la herida en la uña que luce el personaje interpretado por Barry Pepper. McLachlan asegura que en la película de Spielberg "las armas y su uso suelen ser imprecisos", y en el caso de la herida en el pulgar del personaje de Pepper hay un detalle especialmente importante.

Sí es cierto que por aquel entonces era habitual usar fusiles M1 Garand, y que una carga incorrecta en los mismos podía llevar a que golpease el pulgar del tirador. Sin embargo, hay dos problemas aquí. El primero es que el personaje de Pepper es descrito como un francotirador de primera y cometer un error así es algo solamente propio de principiantes, por lo que no encaja. Además, en la película parece usar un fusil Springfield en lugar de un M1 Garand, lo que invalida ya por completo ese detalle tan alabado por algunos.

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