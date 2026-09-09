"Fue una genialidad". Tom Hanks escondió este detalle clave de 'Hermanos de sangre' y convirtió su final en algo inolvidable

Convertir una de las experiencias más brutales y traumáticas de la historia en una serie de televisión ya era un desafío enorme, pero 'Hermanos de sangre' consiguió algo todavía más complicado: contar la historia de los hombres de la Compañía Easy sin exagerar o mitificar sus hazañas durante la Segunda Guerra Mundial.

La miniserie de HBO, creada a partir del trabajo de Erik Jendresen, Tom Hanks, Steven Spielberg y el capitán Richard Winters, sigue al 506.º Regimiento de Infantería Paracaidista de la 101.ª División a través de algunas de las batallas más decisivas del conflicto.

Un trauma generacional e histórico

Estrenada en 2001, la serie se convirtió en uno de los grandes referentes de la ficción bélica gracias a su escala, su crudeza y, sobre todo, a la voluntad de mantenerse fiel a lo que retrataba. Para ello, se llevó a cabo una enorme labor de investigación para conseguir que aquello que parecía demasiado increíble para ser ficción pudiera llegar a la pantalla tal y como ocurrió.

Aquí, Erik Jendresen fue una de las figuras fundamentales para trasladar la historia de la Compañía Easy a la televisión. Además de como guionista y productor ejecutivo, también participó en la investigación, las entrevistas y la comprobación de los datos, recopilando cartas, documentos y testimonios de los soldados reales. Y también utilizó como base el libro de Stephen E. Ambrose publicado en 1992. El objetivo era claro: no sacarse de la manga una historia que pareciera real, sino reconstruir una historia real que ya resultaba extraordinaria de por sí.

El resultado fue un enorme trabajo documental de 235 páginas que Jendresen elaboró junto al capitán Winters y con la participación de Tom Hanks. La investigación permitió reconstruir con precisión las experiencias de los miembros de la Compañía Easy y sirvió como base para una serie que buscaba mostrar tanto sus hazañas como el coste humano de la guerra.

Durante el rodaje, el documentalista Mark Cowen estaba grabando material sobre la producción y aprovechó para entrevistar a algunos de los soldados reales en los que se inspiraban los personajes. Entre ellos estaba el propio Winters. Aquellas conversaciones fueron lo que le dieron a Tom Hanks una idea que cambiaría la forma de presentar la serie y que ayudaría a conectar todavía más la ficción con las personas que habían vivido aquello en sus propias carnes.

En una entrevista concedida a la Academia de Televisión en 2023 -cuyas declaraciones se recopilan aquí-, Jendresen explicó cómo surgió aquella decisión:

"Cuando entrevistan al verdadero Winters al final de la serie, Winters me habla a mí. Soy el que no aparece en pantalla, porque estaba allí con Mark cuando lo entrevistó. Y él estaba consiguiendo unas imágenes increíbles de estos chicos. De repente, Tom [Hanks] se dio cuenta: Chicos, así es como vamos a hacerlo. Y no los vamos a identificar hasta el último episodio".

La idea consistía en mostrar a los veteranos hablando de sus experiencias durante toda la serie sin revelar inicialmente qué personaje de la ficción correspondía a cada uno. De ese modo, el espectador podía conocer primero a los soldados a través de la dramatización y descubrir después que aquellos hombres habían existido.

Jendresen lo resumió así:

"Fue una genialidad. Un detalle brillante y conmovedor, porque contextualiza el drama, no necesariamente la trama. La trama es el desarrollo de la guerra. Contextualiza a los hombres y sus sentimientos. Y lo hizo con elegancia, sin artificios".

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