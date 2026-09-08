A Quentin Tarantino le flipa tanto esta película de Kevin Costner que la vio 5 veces en una semana: "Hizo que un esmoquin mugriento parezca lo más guay del mundo"

Quentin Tarantino es uno de los cineastas más vocales a la hora de expresar sus opiniones sobre trabajos ajenos. El autor de 'Los odiosos ocho' no tiene problemas tanto en alabar como destrozar películas de otras personas, pero siempre es más elocuente cuando se trata de dejar buenas palabras. Ese fue justamente el caso de una película de Kevin Costner algo olvidada que a él le flipa tanto que fue a verla cinco veces en cines en apenas una semana.

La película que hizo que Tarantino se obsesionase con Costner, quien posteriormente rechazó en varias ocasiones la posibilidad de colaborar con el director de 'Pulp Fiction', es '¿Dónde dices que vas?' ('Fandango'), una comedia escrita y dirigida por Kevin Reynolds que llegó a los cines en 1985 y sufrió un tremendo batacazo en taquilla -apenas recaudó 91.000 dólares en los cines de Estados Unidos-.

"Es una de las mejores óperas primas de la historia del cine"

'¿Dónde dices que vas?' cuenta la historia de un grupo de cinco amigos que deciden iniciar un viaje por carretera el mismo día de su graduación en 1972. Y es que antes de enfrentarse a un futuro marcado por una vida mucho más seria, Los Groovers quieren vivir una última gran aventura con la que poner punto y final a esa etapa de su existencia.

El tiempo ha llevado a que '¿Dónde dices que vas?' se haya convertido en una película de culto, pero Tarantino asegura que la descubrió durante su estreno original en salas, siendo entonces cuando se obsesionó con ella hasta el punto de verla cinco veces en tiempo récord. Así lo recuerda en Vanity Fair:

Es una de los mejores óperas primas de la historia del cine. Vi '¿Dónde dices que vas?' cinco veces en el cine, ¡y solo estuvo en cartelera una semana! ¡Cinco veces la vi!

Sus alabanzas empiezan centrándose en Kevin Reynolds, del que aseguraba en los 90 que "va a ser el Stanley Kubrick de su década", algo que no estuvo para nada cerca de conseguir. Además, sobre su protagonista destaca lo siguiente:

Y Kevin Costner está genial en esa película. Para mí, la señal de un actor realmente genial es que, después de ver su actuación, quieres actuar como él. Vale, quería vestirme como Kevin Costner. Empecé a hablar como Kevin Costner. Quería ponerme un esmoquin mugriento y dormir y orinar y vomitar y beber y sudar en un coche cruzando el desierto. Hizo que un esmoquin mugriento parezca lo más guay del mundo.

Costner y Reynolds volvieron a trabajar en las mucho más populares. 'Robin Hood, príncipe de los ladrones' y 'Waterworld'. En esta última se enfrentaron de forma brutal, pero acabaron haciendo las paces y colaborando nuevamente en la miniserie 'Hatfields & McCoys', dándose la particularidad de que Costner tuvo que rechazar 'Django desencadenado' porque ya se había comprometido con ese western televisivo.

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