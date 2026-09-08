Al hutt mamado de 'The Mandalorian and Grogu' ya le habíamos visto. Hace 18 años de su debut en la película peor valorada de Star Wars

No había visto todavía 'The Mandalorian and Grogu', la película que debió ser temporada 4 de la serie de Star Wars protagonizada por Pedro Pascal. Así que su llegada reciente a Disney+ fue la excusa perfecta para ponerme a verla sin, de paso, saber mucho sobre su historia. Lo que pasó a continuación fue un pequeño dejà vu.

El asunto es que no me esperaba esta especie de reciclaje de trama o, al menos, repetición de esquemas respecto a otra de las películas "secundarias" del universo Star Wars. Una que también es de los dominios de Dave Filoni. Y es que cuando veo a Din Djarin llegando a Nel Hutta para que los Mellizos le informen sobre la misión de rescatar a su sobrino Rotta, una luz se iluminó en mi cabeza: ¿otra vez?

Rottando tramas

Resulta que no es la primera vez que hay que rescatar a este cautivo en concreto, ya que el personaje de Rotta el Hutt (con Jeremy Allen White prestándole voz) ya nos era familiar a los fans de la vertiente animada de la franquicia. Y no precisamente por su mejor entrega: 'Star Wars: The Clone Wars'. La película, no la serie.

Dirigida por Dave Filoni, 'The Clone Wars' servía como una suerte de "piloto cinematográfico" de la serie que habría de venir unos meses después y que surgía del deseo de George Lucas de explorar más en profundidad este conflicto bélico. Conflicto que arranca en 'El ataque de los clones' y culmina años después en 'La venganza de los Sith'.

La verdad, creo que no acertaron mucho con la historia de presentación ya que uno esperaría alguna misión más aparentemente clave en el conflicto bélico que el rescate del hijo de Jabba el Hutt, Rotta. Sí, estaba Count Dooku detrás ya que quería asegurarse una alianza con el entramado criminal de los hutts. Todo esto en lo que nos presentaban a Ahsoka y las reticencias de Anakin a tenerla como padawan.

Una percepción de decepción y poco interés en la trama que causó que la película acabase siendo vilipendiada. Es, de hecho, la película peor valorada de toda la saga (un 18% en RottenTomatoes, 6 en IMDb). No solo por el guion, sino también por una animación algo acartonada que quitaba bastante lustre a un apartado visual tan icónico como el de Star Wars.

En realidad creo que si a la película de 'The Clone Wars' le hubieran metido tijera para emitirlo como el primer (o los dos primeros) episodio de la serie, hubiera tenido mayor reconocimiento. O, al menos, hubiera dejado más clara la idea de lo que se pretende hacer con una serie que tardó bastante en despegar.

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