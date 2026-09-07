Brendan Fraser confirma lo que todos queríamos oír sobre la nueva película de 'La Momia': "Es como reencontrarse con un viejo amigo"

Una de las películas más esperadas de 2027 es la nueva entrega de 'La momia' que reúne a Brendan Fraser y Rachel Weisz. La última vez que coincidieron como Rick y Evelyn fue hace en 'El regreso de la momia', estrenada hace ya 26 años, por lo que hay muchos retos a los que enfrentarse en esta película de aventuras que también cuenta con muchos otros regresos de viejos rostros conocidos de la saga.

John Hannah, Oded Fehr y Kevin J. O'Connor también vuelven como Jonathan, Ardeth Bay y Beni. Llama especialmente la atención el regreso de este último, ya que el personaje de Beni fallecía al final de 'La momia' de una forma que parecía totalmente definitiva.

Inminente inicio de rodaje

El propio Fraser ha confirmado ahora en Canal + lo que todos estábamos esperando, pues el inicio del rodaje es inminente, ya que "tengo que estar en el trabajo el lunes". Como era de esperar, el actor también se ha preparado físicamente para volver a dar vida a Rick O'Connell, pero es consciente de que en esta ocasión no podrá hacer las escenas más arriesgadas, pues cuenta ya con 57 años. Él mismo bromea al respecto señalando que se imagina diciendo a los especialistas: "¡Lo vais a hacer genial en esta toma, adelante!".

Detrás de las cámaras encontramos en esta ocasión a Radio Silence, el dúo formado por Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett al que debemos títulos como 'Noche de bodas' o 'Scream 6'. Esperemos que se note mucho la ausencia en la puesta en escena de Stephen Sommers, quien no estrena película alguna desde el injusto batacazo de 'Odd Thomas, cazador de fantasmas' en 2013.

Además, Fraser también ha señalado que volver a dar vida a Rick "es como reencontrarse con un viejo amigo", dejando así claro una vez más que está deseando meterse de nuevo una vez más en el papel de este ya mítico héroe del cine de aventuras. Si es que él mismo dijo que llevaba 20 años esperando la llamada para hacer esta película...

El estreno de la nueva película de 'La momia' está previsto para el 15 de octubre de 2027 de la mano de Universal Pictures.

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