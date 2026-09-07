Tom Hanks ya es historia: así es su sucesor como Robert Langdon en la nueva serie de Netflix

Había que estar ahí para vivirlo: en 2003, de pronto, todo el mundo se obsesionó de la noche a la mañana con 'El código Da Vinci', una novela del entonces desconocido Dan Brown tan entretenida como absurda, que le abrió las puertas de Hollywood (y de la riqueza). Desde entonces, Brown, que ya no necesita más dinero para nada, vuelve de vez en cuando con una nueva novela de su protagonista, Robert Langdon, cuya adaptación compran a la velocidad del rayo.

No te pongas de frente, ponte de Langdon

Hasta ahora, el bueno de Langdon ha tenido la cara de Tom Hanks, al que ha interpretado en 'El Código Da Vinci', 'Ángeles y Demonios' e 'Inferno'. Un lustro después de esta última película, Peacock adaptó en forma de serie 'El símbolo perdido', cambiando a Hanks por Ashley Zukerman, pero la historia quedó inacabada. Ahora, Netflix ha cogido la última novela de la saga, 'El último secreto', y ha traído de vuelta al profesor con otra cara: la de Morgan Spector.

Hace apenas un año que la novela salió a la venta, y Netflix acaba de empezar el rodaje de la serie en Praga. Para celebrarlo, nos ha dejado ver la cara de Spector ('La edad dorada') para ir creando cierto hype. En esta serie, Langdon viajará a la República Checa y tendrá que parar a un grupo de personas que quieren evitar que los nuevos hallazgos de su novia sobre la conciencia humana lleguen a publicarse. Ya es casualidad.

Esto deja tan solo una novela por adaptar, 'Origen', y es, sin duda, la más interesante de todas para nosotros, porque empieza en el museo Guggenheim de Bilbao y acaba con miembros de la familia real impidiendo que un secreto sobre la religión llegue a oídos del gran público. Si 'El último secreto' tiene éxito, ¿quién sabe? Quizá Netflix quiera hacer su propio Langdon-verso... aunque sea sin Tom Hanks a la vista.

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