Dave Bautista presume de transformación física para interpretar a Kratos en 'God of War'. "Es como andar en bicicleta"

Como dice la canción, la vida da muchas vueltas, muchas de ellas inesperadas y, en no pocas ocasiones, cargadas de ironía. Si estoy hablando de esto es por los giros que ha dado la accidentada producción de 'God of War', la adaptación de la popular saga de videojuegos de Santa Monica Studio que, si todo sale según lo previsto —y ya hemos visto lo volátiles que son las cosas en el show business—, llegará a Amazon Prime Video, con suerte, a finales del próximo 2027.

Bautista en su salsa

No obstante, hay que ser precavidos, porque el pasado mes de julio conocimos que, tras el rodaje de cuatro episodios, el actor Ryan Hurst —que interpretó a Thor en el juego 'God of War: Ragnarok'— sufrió una grave lesión en el bíceps que le obligó a abandonar su papel protagonista como Kratos. Fue entonces cuando la gente de Amazon MGM Studios se puso manos a la obra para buscar a toda velocidad un sustituto que ha terminado siendo uno de los principales favoritos del fandom.

Este no ha sido otro que Dave Bautista, el exwrestler de la WWE que, tras dar el salto a la interpretación, decidió deshacerse de su portentosa masa muscular para poder optar a roles que, de otro modo, no lograba conseguir por su encasillamiento. Y aquí viene lo irónico del asunto porque, como era obvio, el bueno de Dave ha tenido que volver a entrenar duro para estar a la altura del dios de la guerra, y el vídeo que ha compartido en Instagram con su progreso deja claro que se está tomando las cosas muy en serio.

En una publicación subida en la red social de Meta, Bautista ha acompañado un flex de toda la vida de un texto que reza "Tercera semana de entrenamiento de pesas otra vez. Me quedan dos meses más para llegar donde tengo que estar. ¡Es como montar en bici!". Un simple vistazo a su torso nos permite comprobar que estos 20 días que menciona han dado resultados, y que las ocho semanas restantes nos van a dar, muy probablemente, a un Kratos a la altura.

La irrupción de Dave Bautista en 'God Of War' fue el 20 de agosto, cuando se oficializó su fichaje y se agendó el reinicio del rodaje a principios de 2027. Será entonces cuando se filmarán las dos primeras temporadas a las que Amazon ha dado luz verde por el momento, y que seguirán la historia de los videojuegos de 2018 y 2022 bajo la batuta del showrunner Ronald D. Moore. Todo ello si no ocurre otra desgracia, claro está. Cruzaremos los dedos.

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