Macron y un príncipe saudí quieren construir un parque temático de 'Dragon Ball' en Francia. Toei dice que a ellos nadie les ha preguntado: "No hemos dado ninguna licencia"

Ya sabemos desde hace tiempo que se está construyendo en Arabia Saudí un monumental parque temático dedicado a 'Dragon Ball' que abrirá sus puertas en 2027. Ahora bien, no es el único proyecto del palo en marcha, porque hace unos días se anunció desde París que Europa tendrá también su propio parque temático para los fans de Akira Toriyama.

Un proyecto muy ambicioso liderado por el presidente Emmanuel Macron y el príncipe saudí Mohammed bin Salman. El problema viene porque desde Toei Animation, propietarios de 'Dragon Ball', dicen que ellos no han concedido ninguna licencia al respecto.

A nosotros no nos han dicho nada

El príncipe Mohammed bin Salman aprovechó a lo grande su viaje a Francia el mes pasado, y el anuncio del parque temático de 'Dragon Ball' en París fue uno de los puntos fuertes de su visita de estado. Desde luego, el proyecto promete mucho, con una inversión de 6.000 millones de euros que asegura la creación más de 22.000 puestos de empleo y un nuevo destino turístico imprescindible para los fans del anime.

Ahora bien, aunque Macron y el príncipe compartan un amor tremendo por 'Dragon Ball' y el manga, parece que este parque temático en concreto no cuenta con el beneplácito de Toei Animation, el estudio detrás de los animes de 'Dragon Ball'. El estudio japonés incluso ha lanzado un comunicado oficial, negando cualquier tipo de conocimiento al respecto o que siquiera conocieran la existencia del proyecto.

"Recientemente, algunos medios de prensa han reportado que se planea construir un parque temático de 'Dragon Ball' en Francia. Sin embargo, Toei Animation Co., Ltd. (Headquarters: Nakano-ku, Tokio; presidente y CEO: Katsuhiro Takagi) y los propietarios relevantes de los derechos intelectuales, no han concedido ninguna licencia en esta materia. No estamos al tanto de ninguno de estos hechos", han dicho desde el estudio en un comunicado.

Desde Toei también aseguran que las imágenes que se usaron para anunciar el parque francés en realidad pertenecen al parque temático que se está construyendo actualmente en Qiddiya, Arabia Saudí, que sí que se anunció principalmente desde la propia web del estudio. En un primer momento, el 24 de agosto, Macron confirmó que se estaba preparando la construcción de tres parques temáticos diferentes en Cergy-Pontoise, Francia, dedicados a franquicias de manga, aunque no fue hasta después que se confirmó 'Dragon Ball' como uno de ellos.

La noticia no ha sentado demasiado bien en Japón, especialmente porque no había ningún tipo de representación japonesa en el proyecto, liderado por Francia y Arabia Saudí. Los herederos de Akira Toriyama tampoco se han pronunciado al respecto, aunque los derechos de 'Dragon Ball' en realidad andan divididos entre Toei, la editorial Shueisha y Capsule Corp Tokyo, con lo que quizás está última sí que haya dado el aprobado al proyecto sin que las otras partes tengan conocimiento.

En cualquier caso, parece que el culebrón va a ir para largo. Habrá que ver si finalmente el parque temático de Goku se termina levantando en Francia, pero viendo que el que se está construyendo en Arabia Saudí tiene detractores en casa, quizás las cosas se compliquen para Macron y bin Salman.

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