"Es un poco complicado para mí". A pesar del éxito de 'La Odisea', a Elliot Page no le llegan papeles nuevos

El regreso de Elliot Page al cine de la mano de Christopher Nolan no podía haber sido más espectacular. 16 años después de 'Origen', el actor ha vuelto a trabajar con el director en 'La Odisea', la colosal adaptación del poema de Homero que se ha convertido en uno de los grandes fenómenos cinematográficos del año.

En ella, Page interpreta a Sinon, un soldado griego de los que participaron en la Guerra de Troya. Sin embargo, mientras 'La Odisea' arrasa en taquilla, su protagonista ha aprovechado la promoción de la película para poner sobre la mesa una realidad mucho menos brillante, porque incluso después de participar en una de las películas más importantes del año, siguen sin llegarle ofertas de trabajo.

Las dificultades de ser un actor trans en Hollywood

Elliot Page explicó en el podcast On Film...With Kevin McCarthy que su situación profesional ha cambiado desde que hizo pública su transición en 2020. El actor, conocido por títulos como 'Juno', 'Hard Candy', la saga 'X-Men' y 'The Umbrella Academy', reconoce que ahora le resulta más complicado encontrar personajes que encajen con él.

"Antes me percibían de cierta manera y ahora es diferente (...) Me resulta un poco complicado encontrar un papel ahora mismo. Creo que probablemente se deba a razones bastante obvias, como... mi origen canadiense".

Más allá de la broma, Page también habló de cómo se siente actualmente respecto a su propio cuerpo y de la libertad que ha encontrado después de su transición. El actor asegura que ahora puede enfrentarse a su trabajo desde un lugar mucho más cómodo y relajado:

"Ya no tengo que preocuparme [por mi cuerpo]; siento que puedo dar lo mejor de mí porque estoy mucho más relajado y me encanta lo que hago".

Su situación resulta especialmente llamativa teniendo en cuenta el enorme impacto de 'La Odisea'. La película supone además su reencuentro con Nolan más de una década después de 'Origen', y llega después de que su último trabajo en pantalla fuera la cuarta temporada de 'The Umbrella Academy', estrenada en Netflix en 2024. La serie fue además adaptada para incorporar la transición de Page a la historia de su personaje, convirtiendo a Viktor Hargreeves en uno de los pocos protagonistas trans de una gran producción televisiva. Sin embargo, no tiene ningún otro proyecto cinematográfico o televisivo anunciado oficialmente.

El caso de Page también sirve para poner el foco en un problema mucho más amplio dentro de Hollywood, que tiene que ver con la representación de los intérpretes trans, porque sigue siendo muy limitada. Existen excepciones como Hunter Schafer, conocida por 'Euphoria', o Laverne Cox, protagonista de 'Orange Is the New Black', pero siguen siendo casos aislados dentro de una industria que ofrece muchas menos oportunidades a los actores y actrices trans que a otros intérpretes.

Los datos de GLAAD ayudan a poner esa situación en perspectiva. Según su informe sobre representación publicado en octubre de 2025, de los 489 personajes LGBT identificados en televisión durante el periodo analizado, únicamente 33 eran personajes trans, lo que supone un 7% del total. Aunque representa una ligera mejora respecto al 5% del año anterior, la cifra demuestra que la comunidad trans sigue teniendo una presencia muy reducida en pantalla. En ese contexto, que Christopher Nolan haya contado con Elliot Page para una película de semejante dimensión tiene un valor que va más allá del propio personaje.

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