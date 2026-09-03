El homenaje del último capítulo de 'Ted Lasso' refleja muy bien lo que tanto me gusta de la serie: "Su amor por el deporte seguirá siendo la esencia de este equipo"

El quinto episodio de la cuarta temporada de 'Ted Lasso' termina con una dedicatoria muy breve que dice "En memoria de Joel Stevens". De fondo suena la canción 'Hold On', de Wilson Phillips, y la serie de Apple TV despide el capítulo de esta manera, sin ofrecer ninguna explicación adicional sobre quién era esta persona. No hay contexto, ni una larga dedicatoria, ni una pista evidente que permita identificarla.

Por eso, la ausencia de información oficial ha llevado a muchos espectadores a preguntarse quién fue Joel Stevens y por qué la serie le dedica el episodio. Apple TV no ha confirmado quién era ni cuál era exactamente su relación con la serie, pero una pequeña investigación -que nos lleva a esta publicación de Facebook- apunta a una posibilidad que encaja con la esencia del personaje interpretado por Jason Sudeikis.

Un personaje basado en hechos reales

Según una publicación de Facebook del Burgess Hill Town FC Juniors fechada el 25 de agosto de 2025, Joel Stevens era entrenador de un equipo infantil de fútbol base de West Sussex, en Inglaterra. Stevens falleció de cáncer después de recibir un diagnóstico apenas un mes antes, poco después de la muerte por la misma enfermedad de Graham George, que ejercía como director técnico del club. La publicación habla de Stevens como una figura especialmente querida:

"La semana pasada, volvimos a entristecernos profundamente con el fallecimiento de Joel Stevens, el entrenador del equipo, tras un impactante diagnóstico de cáncer hace menos de un mes. Joel era una persona extraordinaria, muy expresiva y sincera. Su sonrisa pícara, su ingenio y sus bromas con los chicos lo hacían realmente especial. Fue un mentor, un amigo y un entrenador que inculcó un estilo de fútbol rápido y audaz que siempre formará parte de la esencia del equipo".

Teniendo en cuenta las fechas, el homenaje de 'Ted Lasso' llega prácticamente un año después de la muerte de Stevens. Y aunque no existe ninguna confirmación oficial que asegure que se trata de la misma persona, la conexión es muy llamativa. La descripción de Stevens nos recuerda a la misma. filosofía de Ted. Porque más allá de los resultados deportivos, tanto el entrenador ficticio como miles de entrenadores reales representan una manera de entender el fútbol como una herramienta para crear comunidad, educar y acompañar a los más jóvenes.

Lo que hace especialmente bonito a este posible homenaje es que no se trata de una figura conocida de Hollywood ni de alguien que hubiera trabajado directamente en la serie. En este caso, estaríamos hablando de un entrenador de fútbol base cuya importancia se encontraba muy lejos de los focos. Precisamente por eso, la dedicatoria encaja tan bien con la serie.

La propia publicación del Burgess Hill Town FC Juniors resume perfectamente el legado que Stevens y Graham George dejaron en su comunidad:

"Tanto Graham como Joel se entregaron por completo a nuestro club, y su legado perdurará a través de los jugadores, entrenadores y familias a quienes inspiraron. Su pasión, su humor y su amor por el deporte seguirán siendo la esencia de todo lo que haga este equipo".

Son precisamente esos tres conceptos -la pasión, el humor y el amor por el deporte- los que han definido a 'Ted Lasso' desde que se estrenó. Si el homenaje a Joel Stevens está efectivamente relacionado con el entrenador del Burgess Hill Town FC Juniors, sería además una forma preciosa de devolverle ese cariño a la comunidad del fútbol que inspiró buena parte del espíritu de la serie. No deja de ser una especulación, porque Apple TV no lo ha confirmado, pero las últimas palabras de aquella publicación podrían significar algo:

"Como club, estamos trabajando en estrecha colaboración con el equipo y ambas familias para planificar homenajes y eventos que celebren sus vidas, su legado y todo lo que significaron para nosotros. Próximamente daremos más detalles, pero tengan la seguridad de que Graham y Joel siempre formarán parte de la historia de nuestro club".

Y, si finalmente se confirma que el Joel Stevens homenajeado por 'Ted Lasso' es este entrenador, cuesta imaginar una dedicatoria más apropiada.

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