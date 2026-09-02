El creador de 'Bleach' no quiere dejarse nada en el tintero. Tite Kubo tenía un gran desafío por delante con el anime de 'Thousand-Year Blood War', pero encontró la solución perfecta

El final de 'Bleach' ha tardado más de dos décadas en llegar. Porque aunque el anime original se extendió hasta 2012, no fue hasta 2022 que llegó la adaptación del último arco del manga de Tite Kubo con 'Bleach: Thousand-Year Blood War'.

Studio Pierrot se ha tomado las cosas con calma, estrenando una nueva temporada cada año y asegurándose que cada capítulo tiene una calidad de aúpa. Pero todo empezó en casa, porque el propio Tite Kubo ha participado en el anime y no quería dejarse nada dentro.

La oportunidad de oro

Kubo ha ido participando cada vez más activamente en el desarrollo del anime, dibujando storyboards y creando contenido original que en su momento no incluyó en el manga. Así hemos podido ver varios Bankais inéditos, pero también ha aprovechado para hacer algunos cambios críticos (que ya veremos cómo acaban).

Pasar del manga al anime es un cambio complicado, ya que cada uno tiene su propio lenguaje. Y para Kubo fue un desafío tremendo participar en el anime y hacer entender su visión al equipo de Pierrot, aunque por suerte tenía los lápices de su lado.

"Al principio trataba de escribir las cosas, pero es muy difícil entenderlo así, y terminaba habiendo muchísimo texto. Descubrí que dibujándolo como un storyboard un poco burdo era más fácil de entender, y también era más fácil para mi, así que terminé haciendo eso", explicó Kubo en el canal de YouTube del anime.

Por lo visto Kubo era un poco reticente al principio de la producción, porque se sentía como un intruso que estaba metiéndose en el trabajo de otros. Pero resultó que sus anotaciones y sugerencias eran tremendamente bienvenidas (como para no) y que además estaba facilitando mucho la labor de los artistas... Así que terminó metiéndose cada vez más y más en el anime de 'Bleach: Thousand-Year Blood War'.

"Cuando empecé, me preguntaba si no debería hacerlo. Porque igual se sentía como que les estaba quitando trabajo al equipo de storyboard del anime. Pero después de dibujar uno, estuvieron contentísimos con ello. Y pensé... Ah, pues igual está bien que lo haga. Y he ido haciéndolo bastante a menudo desde entonces."

La participación de Kubo ha levantado las alarmas para muchos fans, ya que el final de 'Bleach' en su momento fue un tanto controvertido porque se sintió muy apresurado y con varios agujeros de guion. Y, viendo algunos volantazos que está tomando esta temporada, quizás 'Bleach: Thousand-Year Blood War' nos presente un desenlace un tanto diferente, con Kubo quedándose a gusto y sin dejarse nada en el tintero. Al fin y al cabo, tenía problemas de salud mientras trabajaba en el final del manga y se quedó con alguna espinita, pero ahora tiene la oportunidad de oro para resarcirse.

Nos quedan por delante unas cuantas semanas para comprobarlo. 'Bleach: Thousand-Year Blood War' se emite en Disney+ en simulcast, y esta vez ya estamos en la recta final para decir adiós a Ichigo Kurosaki... al menos por ahora.

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