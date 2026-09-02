Estrenos (2 de septiembre). 94 series, películas y documentales en Netflix, Prime Video, HBO Max, Disney+, Movistar Plus, Filmin, Apple TV y SkyShowtime

Estamos a puertas de la vuelta al cole y son unos días raros para los que ya se han incorporado al mundo laboral y tienen hijos. Y parece que los que sí que se han incorporado al cole son los estrenos de streaming, ya que esta semana contamos con nada menos que 94 series, películas y documentales que llegan desde hoy a Netflix, Prime Video, HBO Max, Filmin, Movistar Plus, SkyShowtime, Apple TV y Disney+. Veamos.

Mayday

Dirigida por Jonathan Goldstein y John Francis Daley | Reparto: Ryan Reynolds y Kenneth Branagh

Una buddy movie de acción que nos lleva a una operación ultrasecreta en territorio soviético en la que queda varado un piloto de la marina. Para suerte (o no) este es avistado por un exagente de la KGB con una filia hacia lo estadounidense.

Estreno el viernes en Apple TV

M.I.A.

Creada por Bill Dubuque | Reparto: Shannon Gisela, Cary Elwes

Lo nuevo del cocreador de 'Ozark' nos lleva a la historia de Etta, para quien el tema del tráfico de drogas es cosas de familia. Sin embargo, cuando el negocio corre peligro, se verá obligada a usar todo su ingenio para sobrevivir en los bajos fondos de Miami.

Estreno el jueves en SkyShowtime (9 episodios, semanal)

The Runner (A la carrera)

Dirigida por Kevin Macdonald | Reparto: Gal Gadot, Damian Lewis, Rory Wilmot y Alfred Enoch

Una de las abogadas más prestigiosas de Londres recibe una llamada mientras corre: su hijo ha sido secuestrado y si para, muere. La protagonista se queda entonces a merced de los secuestradores en un thriller a pie de calle.

Estreno el miércoles en Prime Video

Todos los estrenos

Netflix

Bajo tus pies (viernes)

Fito Páez: El mundo cabe en una canción (jueves)

Gandhari (jueves)

The Gentlemen: La serie T2 (jueves)

Hard Corps (jueves)

Instadocus: El avión señuelo (viernes)

The Kevin Langue Show (sábado)

Mal de amores (miércoles)

El hombre del año (viernes)

Momentos decisivos: Generación 11-S (miércoles)

El mundo de Alix Earle (viernes)

Novocaine (jueves)

Oasis (jueves)

Peppermint Candy (jueves)

El sexto sentido (sábado)

Prime Video

Goblin Slayer T2 (miércoles)

The Grand Tour T7 (viernes)

The Runner (A la carrera) (miércoles)

Disney+

Movistar Plus

Armani y la moda italiana (viernes)

Creednos (jueves)

Este amor sí que duele (miércoles)

La IA: ¿optimismo o apocalipsis? (miércoles)

Un muerto a la hora del te (domingo)

Novia a la fuerza (jueves)

Novocaine (viernes)

¿Qué dicen los perros? (jueves)

Queen Rock Montreal (sábado)

Filmin

American Star

Aún estoy aquí

The Bling Ring

Burning

Close

Dallas Buyers Club

De óxido y hueso

The Designer is Dead

Emily

Enter the Void

Los exámenes

Exit 8

Expediente 64 (Los casos del Departamento Q)

The Farewell

Girl

Great Freedom (Gran Libertad)

Habemus papam

Her

Un hombre diferente

I’m Not There

The Innocents

Las invisibles

Jackie

La juventud

Lamb

The Last Showgirl

Lazzaro Feliz

Lo que esconde Silver Lake

Locke

The Lost King

Love de Gaspar Noé

El luchador

La maison

Martyrs

Misericordia (Los casos del Departamento Q)

Monstruo

Mud

Nebraska

Nitram

No nos moverán

Nostalgia

Nuestros mejores años

On Falling

The Palace

Paterson

La princesa prometida

Profanación (Los casos del Departamento Q)

Redención (Los casos del Departamento Q)

Solo los amantes sobreviven

Somewhere

Spring Breakers

Tatami

Tenemos que hablar de Kevin

Trouble Every Day

Tu fotografía

La vida de Adèle

Worth

Yo no moriré de amor

SkyShowtime

Aces: the ATP No. 1 Club (domingo)

M.I.A. (jueves)

Pura sangre (jueves)

Otras plataformas

Mayday (viernes en Apple TV)

Prácticamente magia (viernes en HBO Max)

Todo lo mejor en Espinof

Si por un casual no os convencen los estrenos de esta semana... venga que tenemos nuestros infalibles rankings con las mejores series y las mejores películas de este 2026. ¿Que lo queréis por plataformas? pues aquí están nuestras series y películas favoritas de Netflix y las series más destacadas de HBO Max, Prime Video y Disney+ en este año. Además, podéis votar vuestras favoritas tanto en cine como en series.

Por cierto, si quieres estar enterado de todo, date una vuelta por nuestra Newsletter, Espinofrenia.

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