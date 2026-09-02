Estrenos (2 de septiembre). 94 series, películas y documentales en Netflix, Prime Video, HBO Max, Disney+, Movistar Plus, Filmin, Apple TV y SkyShowtime

Estamos a puertas de la vuelta al cole y son unos días raros para los que ya se han incorporado al mundo laboral y tienen hijos. Y parece que los que sí que se han incorporado al cole son los estrenos de streaming, ya que esta semana contamos con nada menos que 94 series, películas y documentales que llegan desde hoy a Netflix, Prime Video, HBO Max, Filmin, Movistar Plus, SkyShowtime, Apple TV y Disney+. Veamos.
Mayday
Dirigida por Jonathan Goldstein y John Francis Daley | Reparto: Ryan Reynolds y Kenneth Branagh
Una buddy movie de acción que nos lleva a una operación ultrasecreta en territorio soviético en la que queda varado un piloto de la marina. Para suerte (o no) este es avistado por un exagente de la KGB con una filia hacia lo estadounidense.
- Estreno el viernes en Apple TV
M.I.A.
Creada por Bill Dubuque | Reparto: Shannon Gisela, Cary Elwes
Lo nuevo del cocreador de 'Ozark' nos lleva a la historia de Etta, para quien el tema del tráfico de drogas es cosas de familia. Sin embargo, cuando el negocio corre peligro, se verá obligada a usar todo su ingenio para sobrevivir en los bajos fondos de Miami.
- Estreno el jueves en SkyShowtime (9 episodios, semanal)
The Runner (A la carrera)
Dirigida por Kevin Macdonald | Reparto: Gal Gadot, Damian Lewis, Rory Wilmot y Alfred Enoch
Una de las abogadas más prestigiosas de Londres recibe una llamada mientras corre: su hijo ha sido secuestrado y si para, muere. La protagonista se queda entonces a merced de los secuestradores en un thriller a pie de calle.
- Estreno el miércoles en Prime Video
Todos los estrenos
Netflix
- Bajo tus pies (viernes)
- Fito Páez: El mundo cabe en una canción (jueves)
- Gandhari (jueves)
- The Gentlemen: La serie T2 (jueves)
- Hard Corps (jueves)
- Instadocus: El avión señuelo (viernes)
- The Kevin Langue Show (sábado)
- Mal de amores (miércoles)
- El hombre del año (viernes)
- Momentos decisivos: Generación 11-S (miércoles)
- El mundo de Alix Earle (viernes)
- Novocaine (jueves)
- Oasis (jueves)
- Peppermint Candy (jueves)
- El sexto sentido (sábado)
Prime Video
- Goblin Slayer T2 (miércoles)
- The Grand Tour T7 (viernes)
- The Runner (A la carrera) (miércoles)
Disney+
- Chad Powers T2 (jueves)
- Naruto: Shippuden T1-2 (miércoles)
- LEGO: Star Wars: The Mandalorian (miércoles)
- One Piece T1-3 (jueves)
- Star Wars: The Mandalorian and Grogu (miércoles)
Movistar Plus
- Armani y la moda italiana (viernes)
- Creednos (jueves)
- Este amor sí que duele (miércoles)
- La IA: ¿optimismo o apocalipsis? (miércoles)
- Un muerto a la hora del te (domingo)
- Novia a la fuerza (jueves)
- Novocaine (viernes)
- ¿Qué dicen los perros? (jueves)
- Queen Rock Montreal (sábado)
Filmin
- American Star
- Aún estoy aquí
- The Bling Ring
- Burning
- Close
- Dallas Buyers Club
- De óxido y hueso
- The Designer is Dead
- Emily
- Enter the Void
- Los exámenes
- Exit 8
- Expediente 64 (Los casos del Departamento Q)
- The Farewell
- Girl
- Great Freedom (Gran Libertad)
- Habemus papam
- Her
- Un hombre diferente
- I’m Not There
- The Innocents
- Las invisibles
- Jackie
- La juventud
- Lamb
- The Last Showgirl
- Lazzaro Feliz
- Lo que esconde Silver Lake
- Locke
- The Lost King
- Love de Gaspar Noé
- El luchador
- La maison
- Martyrs
- Misericordia (Los casos del Departamento Q)
- Monstruo
- Mud
- Nebraska
- Nitram
- No nos moverán
- Nostalgia
- Nuestros mejores años
- On Falling
- The Palace
- Paterson
- La princesa prometida
- Profanación (Los casos del Departamento Q)
- Redención (Los casos del Departamento Q)
- Solo los amantes sobreviven
- Somewhere
- Spring Breakers
- Tatami
- Tenemos que hablar de Kevin
- Trouble Every Day
- Tu fotografía
- La vida de Adèle
- Worth
- Yo no moriré de amor
SkyShowtime
- Aces: the ATP No. 1 Club (domingo)
- M.I.A. (jueves)
- Pura sangre (jueves)
Otras plataformas
- Mayday (viernes en Apple TV)
- Prácticamente magia (viernes en HBO Max)
Todo lo mejor en Espinof
Si por un casual no os convencen los estrenos de esta semana... venga que tenemos nuestros infalibles rankings con las mejores series y las mejores películas de este 2026. ¿Que lo queréis por plataformas? pues aquí están nuestras series y películas favoritas de Netflix y las series más destacadas de HBO Max, Prime Video y Disney+ en este año. Además, podéis votar vuestras favoritas tanto en cine como en series.
Por cierto, si quieres estar enterado de todo, date una vuelta por nuestra Newsletter, Espinofrenia.
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