¿Cortaron 20 minutos de 'Eyes Wide Shut' tras la muerte de Stanley Kubrick o es una leyenda urbana? La hija del director acaba de dar la explicación definitiva

Todos sabemos que 'Eyes Wide Shut' es la última película de Stanley Kubrick y tardó tanto en terminarla que, de hecho, falleció cuatro meses antes de su estreno. Este triste giro del destino ha llevado a muchísimos dimes y diretes a lo largo de la historia, desde quien opina que está inacabada hasta quien asegura que faltan veinte minutos que la productora cortó para aligerar la duración. Es una de las leyendas urbanas más conocidas de la historia del cine, pero (ojo, porque esto no suele ser habitual) hoy hemos sabido de una fuente fidedigna la parte de verdad y mentira de este drama cinéfilo.

Eyes Wide Cut

Ha sido Vivian Kubrick, la hija del director, en Twitter (o X, como prefieras), donde ha decidido explayarse contando todo lo que sabe sobre esos supuestos 20 minutos perdidos. Y, desde el principio, del hilo, lo deja muy claro: "Esto será muy decepcionante para mucha gente, pero no escuché nada sobre 20 minutos perdidos en su momento, ni he escuchado nada desde entonces que confirme que esa parte existió". Es más: asegura que su padre siempre quemaba el resto de las tomas y escenas al terminar las películas para asegurarse de que el estudio no hacía versiones alternativas.

La única alteración de la que me enteré entonces fue el uso de CGI (figuras generadas por ordenador) para oscurecer algunos de los desnudos en la escena de la orgía, que Warner quería para asegurar una calificación R. Pero nadie habló de planos o escenas eliminados. Cuando mi padre murió, 'Eyes Wide Shut' había llegado al montaje final y estaba moviéndose a las últimas etapas de post-producción.

Esto termina con años de especulación, aunque Kubrick destaca que era otra época, y no era todo tan fácil como es ahora: "Cuando la película estaba cerrada, el negativo original de la cámara se habría montado para igualarse al montaje final en Avid. Cuando el negativo había sido cortado, no podías deshacerlo y volver a montar la película: cada corte destruía un fotograma al principio y el final del plano". Es más: incluso aunque se editara en Avid y allí se pudieran encontrar esos supuestos 20 minutos adicionales, en aquella época no se guardaba todo en servidores y nadie sabe qué pasó con ese montaje digital.

Incluso si se hubieran eliminado 20 minutos de la película tras su muerte, dudo seriamente que podamos esperar que una copia digital, negativos no utilizados u otras grabaciones físicas sigan en algún sitio a día de hoy. Pero la ausencia de esos materiales sirve para ambos bandos: no prueba que esos 20 minutos existieran en primer lugar.

Es más, llega a calificar la idea cono "teoría de la conspiración", y destaca que, salvo que aparezcan evidencias claras, y no meras invenciones, culminando de manera clara: "Si 20 minutos hubiera sido cortados de verdad, definitivamente me habría enterado tarde o temprano. Cuando la niebla de la agonía se levantó, quise proteger el trabajo de mi padre y tomé esa responsabilidad con una seriedad extrema".

A partir de aquí, cada cual puede pensar lo que quiera: hay quien está seguro de que 'Eyes Wide Shut' tiene 20 minutos adicionales (¡e incluso 40!), basándose en las palabras de Roger Avary en el podcast de Joe Rogan. Según él, el estudio quitó una trama entera que mostraba el secuestro de la hija de sus protagonistas, además de las voces en off que explicarían lo que estaba ocurriendo. ¿La verdad? Vosotros podéis elegir entre el camino racional o la madriguera de conejo... que posiblemente jamás tenga un final a la vista.

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