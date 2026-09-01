El guionista de 'Linternas' explica por qué John Stewart es tan diferente a Hal Jordan: "Está devastado porque no tuvo esa oportunidad"

El tercer episodio de 'Linternas' no solo pone el foco en John Stewart, sino que convierte a su familia en una pieza fundamental para entender qué significa realmente ser un Linterna Verde. Los flashbacks nos dejan claro que John no llegó hasta aquí por casualidad, sino que detrás de todo el entrenamiento hay una historia familiar marcada por el trauma, el miedo y una determinación casi inquebrantable.

Ojo, que a partir de aquí habrá spoilers de la serie

La familia Stewart y lo que significa ser valiente

El episodio 3 comienza a reconstruir la historia de John Stewart a través de sus recuerdos y de la entrevista que mantiene con un Guardián (Laura Linney). En ella descubrimos más detalles sobre su infancia y su pasado como militar, pero también un dato importante que cambia por completo su relación con Hal Jordan. El caso es que John había sido elegido para reemplazarle como Linterna Verde, una decisión que no solo convierte a ambos personajes en rivales, sino que explica por qué la llegada de Hal tuvo consecuencias tan importantes para la vida de John.

Una de las revelaciones más interesantes del episodio tiene que ver con John Sr. (J. Alphonse Nicholson). Cuando es rechazado por los Guardianes, el personaje se queda muy afectado, pero su estado no se debe únicamente a haber perdido la oportunidad de convertirse en Linterna Verde. Tal y como explica en Screenrant el guionista J. Alphonse Nicholson, John Sr. también arrastra un trauma:

"Creo que John Sr. está devastado por el hecho de que no pudo tener esta oportunidad, pero también creo que está sufriendo un trastorno de estrés postraumático extremo por ser secuestrado y en esa burbuja verde. Al ser un hombre negro en Estados Unidos, tiene miedo, no sabe lo que va a pasar y no tiene las herramientas para poder registrar lo que está sucediendo por sí mismo".

Ese trauma termina condicionando la forma en la que John Sr. educa a su hijo. Lejos de querer que John repita sus errores, intenta prepararlo para enfrentarse a cualquier situación, y ahí es donde entra Bernadette (Jasmine Cephas Jones). Ella toma las riendas del entrenamiento de su hijo y lo hace desde una mezcla de exigencia y amor.

"Creo que su determinación en entrenar a John también es una forma de sanar. Ella usa eso para sanar, y lo hace con amor, explicándole a su hijo que es un sentimiento muy humano no querer hacer daño a las personas que amas".

Esta idea sirve también para darle la vuelta a un concepto tan fundamental como que el valor no consiste en no sentir miedo, sino en ser capaz de enfrentarse a él. Vanessa Baden Kelly, guionista y productora del episodio 3, explica que la familia Stewart representa precisamente esa contradicción.

"Para nosotros, lo que queríamos crear cuando estábamos creando John Stewart es a un Linterna Verde que está decidiendo hacer las cosas de una forma un poco diferente porque reconoce que la forma en que el anillo elige a [la gente] es en realidad una mierda. Tener esas emociones, esas cosas que te guían sobre lo que debes y no debes hacer, esa humanidad y sentir emociones en realidad te hacen más apto para el trabajo que carecer de ellas".

Y entonces llega el esperado encuentro entre John y Hal. La escena funciona especialmente bien porque Hal aparece completamente seguro de sí mismo, sin ser consciente de hasta qué punto su elección cambió la vida de los Stewart. Y Baden Kelly explica que esa era precisamente la intención: "No se da cuenta de que -no quiero decir que robó-, pero que no fue la única persona que fue elegida para este anillo. No se da cuenta de que toda la carrera militar de John se descarriló debido a su imprudencia. Y aquí, de nuevo, en lo que debería ser un momento emotivo, la culminación de casi 30 años de entrenamiento, simplemente le arrebata a John una vez más".

El episodio 3, por tanto, hace mucho más que contar cómo John Stewart llegó a convertirse en un Linterna Verde. La serie está construyendo una historia sobre una familia que ha aprendido a convivir con el miedo y sobre un héroe que pretende utilizar precisamente esa humanidad como una fortaleza.

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